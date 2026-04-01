毎日ただ仕事・家事をしているだけであっという間に1日、1週間、1カ月が過ぎている。「私の人生、このままでいいのか？」――そんなふうにふと、人生を立ち止まりたくなった人におすすめの1冊がある。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。本書は「世間から見た成功」ではなく「自分にとっての成功」を軸に、人生を心から満足のいくものにするための1冊。本書の発売を記念して、ライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

朝の「ゆとりのある時間」が、心に余裕をもたらす

家の近所に観光客に人気のカフェがあった。

土日はもちろんのこと、平日の日中もいつも賑わっていた。

会社員をしていたころ、そのカフェに毎週金曜日の朝一で行くのが習慣になっていた。

早朝の静けさは、地元民だけが知る時間帯。その空気がぜいたくに感じられた。

読書をしたり、気が向けば仕事をしたり、出勤までの1〜2時間をただのんびり過ごすだけ。

それはまさしく誰にも邪魔されない「自分のための時間」だった。

特別なことは何もしていない。それでも毎週金曜日が来るたびに気分が上がる。

出勤前にゆとりのある時間を持てると、1日の始まりがまるで違う感じがした。

朝の習慣ナンバー1：他人のペースではなく、「自分のペース」で1日を始める

行動心理学とリーダーシップを研究し、累計110万部を超えるベストセラー作家の池田貴将氏は、著書『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』でこう述べている。

「朝一番に「自分の時間」をつくるだけで、人生は少しずつ“自分主体”に変わっていきます。」

――『人生アップデート大全』より

本書によると、自分のペースで朝を動き始めると「選んでいる感覚」が生まれ、他人のペースで始めると「追われている感覚」になるという。

今思えば、あのカフェの時間が特別だったのは、「選んでいる感覚」があったからだろう。

「時間に追われる感覚」がなくなった

会社員を辞め、フリーランスになってからは、仕事をする時間も場所も、旅行に行くタイミングも、自由に決められるようになった。

あのカフェで感じていた「自分の時間」という感覚が、1日の中に増えていったように思う。

フリーランスになってから、人に「人生が変わったと実感する瞬間はどんなとき？」と聞かれることがある。

そのたびに、私は、「自分のペースで時間を使えるようになったこと」と答えている。

自分で選んだ時間を少しずつ積み重ねていくうちに、気づいたら「時間に追われる感覚」がなくなっていた。

「朝の10分」が人生を変える

朝の10分でも、自分のために使えているかどうか。

その差が、1日の質を変え、やがて生活そのものを変えていく。

追われる朝を続けている限り、自分のペースは永遠にやってこない。

『人生アップデート大全』には、時間の使い方から思考の習慣まで、日常のどこからでも始められる66のアプローチが収められている。

この本に書かれている習慣を1つでも取り入れれば、自分の停滞を突破するきっかけになりそうだ。

（本稿は『人生アップデート大全』に関する特別投稿です）