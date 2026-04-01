日本代表が歴史を動かす、イングランド代表は史上初となるアジア相手の黒星
ワールドカップ優勝を目標に掲げている日本代表は、優勝候補の一角でもあるイングランド代表に史上初の勝利を記録。歴史的な快挙を果たした一方で、イングランドにとっては不名誉な記録となった。
3月31日、キリンワールドチャレンジ2026で日本はイングランドと“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦した。
これまで日本は3度イングランドと対戦し、1分け2敗と勝利なし。約16年ぶりの対戦となったこの試合は、イングランドがエースのFWハリー・ケインら多くの主力選手を欠く中で、日本は流れるようなカウンターから三笘薫が先制ゴール。終始安定したパフォーマンスを見せ続けた日本は、イングランドの攻撃をしっかりと守り切り、1ー0で勝利を収めた。
4度目の対戦にして初勝利を収めた日本は、スコットランド代表戦に続き2連勝で久々の欧州遠征を終了。充実したものとなったが、イングランドにとっては悲劇とも言える敗戦に。 イギリスメディア『BBC』やデータサイト『OPTA』によれば、アジアの国相手に史上初の敗戦を喫することとなったという。
日本は前述の通りこれまで1分け2敗だったが、韓国代表は1分け、中国代表は1敗、サウジアラビア代表は2分け、イラン代表は1敗など、イングランドはこれまで10試合無敗（6勝4分け）の成績となっていた。
なお、オーストラリア代表は8試合を戦い1勝2分け5敗という成績を残しているが、イングランド相手に勝利した2003年はオセアニアサッカー連盟（OFC）に所属しており、アジアとしては勝利したことがない状況だ。
3月31日、キリンワールドチャレンジ2026で日本はイングランドと“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦した。
これまで日本は3度イングランドと対戦し、1分け2敗と勝利なし。約16年ぶりの対戦となったこの試合は、イングランドがエースのFWハリー・ケインら多くの主力選手を欠く中で、日本は流れるようなカウンターから三笘薫が先制ゴール。終始安定したパフォーマンスを見せ続けた日本は、イングランドの攻撃をしっかりと守り切り、1ー0で勝利を収めた。
日本は前述の通りこれまで1分け2敗だったが、韓国代表は1分け、中国代表は1敗、サウジアラビア代表は2分け、イラン代表は1敗など、イングランドはこれまで10試合無敗（6勝4分け）の成績となっていた。
なお、オーストラリア代表は8試合を戦い1勝2分け5敗という成績を残しているが、イングランド相手に勝利した2003年はオセアニアサッカー連盟（OFC）に所属しており、アジアとしては勝利したことがない状況だ。
【動画】三笘薫がパーフェクトカウンターを仕留める
💥💥💥パーフェクトカウンター💥💥💥#三笘薫 と #中村敬斗 の2人で完結🤝— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 31, 2026
一度広げたボールを中村敬斗が
完璧なグラウンダークロスで通し
三笘薫がゲットゴール‼️‼️
これ以上ない最高のカウンター完結‼️
アウェイ日本が前に‼️
⚽️ 国際親善試合
⚔️ 日本 v イングランド
🔗 https://t.co/P0P89bVAR2 pic.twitter.com/afzszAEbaf