「え、イタリア？」森保ジャパンがイングランド撃破の１時間後…衝撃が走る【欧州予選PO決勝】
現地３月31日に開催された北中米ワールドカップ（W杯）の欧州プレーオフ決勝で、イタリアはボスニア・ヘルツェゴビナと敵地で対戦した。
12年ぶりの大舞台復帰を目ざすアッズーリは、15分にモイゼ・ケーンの得点で先制に成功。しかし、41分にアレッサンドロ・バストーニが一発退場となり、数的不利を強いられると、ハリス・タバコビッチに同点弾を浴びた。
このまま１−１で、延長戦を経てPK戦に突入した末に大一番を落とし、三度W杯出場を逃した。
40歳の英雄エディン・ジェコを擁する、ボスニア・ヘルツェゴビナ側が大喜びする一方、イタリア側は茫然。現実を受け止めきれないといった様子だ。
SNS上は騒然としており、次のような声で溢れている。
「え、イタリア？」
「いつ戻って来るんだイタリアー」
「あのレッドが全てだった」
「イタリアがまさか３大会連続でW杯に出られない時代が来るなんて」
「流石に３大会出場逃してるのは擁護できない」
「最近サッカーより野球に力入れてるのか？」
「ワールドカップ出ること自体が悲願になっちゃった」
森保ジャパンが聖地ウェンブリーでイングランドを撃破してから１時間後、波乱が起きた。いや、３大会連続で予選敗退ともなれば、もはや波乱ではないのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ
12年ぶりの大舞台復帰を目ざすアッズーリは、15分にモイゼ・ケーンの得点で先制に成功。しかし、41分にアレッサンドロ・バストーニが一発退場となり、数的不利を強いられると、ハリス・タバコビッチに同点弾を浴びた。
このまま１−１で、延長戦を経てPK戦に突入した末に大一番を落とし、三度W杯出場を逃した。
SNS上は騒然としており、次のような声で溢れている。
「え、イタリア？」
「いつ戻って来るんだイタリアー」
「あのレッドが全てだった」
「イタリアがまさか３大会連続でW杯に出られない時代が来るなんて」
「流石に３大会出場逃してるのは擁護できない」
「最近サッカーより野球に力入れてるのか？」
「ワールドカップ出ること自体が悲願になっちゃった」
森保ジャパンが聖地ウェンブリーでイングランドを撃破してから１時間後、波乱が起きた。いや、３大会連続で予選敗退ともなれば、もはや波乱ではないのかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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