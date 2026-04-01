自らのゴールで日本代表をイングランド戦勝利へ導くも…三笘薫「この戦いを本番でできるかが大事」
日本代表は現地時間31日、キリンワールドチャレンジ2026でイングランド代表と対戦し、1−0で勝利した。試合後、日本代表の決勝ゴールを奪ったMF三笘薫（ブライトン／イングランド）がフラッシュインタビューに登場した。
サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、23分に動く。三笘が自陣へのプレスバックでボールを奪うと、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）と繋ぎ、再び三笘がボールを引き取る。1度左サイドへ広げ、ゴール前へ走り込むと、最後はMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）からのパスを右足で流し込む。最終的にはこのゴールが決勝点となり、日本代表がイングランド代表を1−0で破った。
試合後、三笘は「チームとして、狙い所はあのようなシーンでした。前半にしっかりと1点を取れたことで、自分たちに余裕も生まれましたし、良かったと思います」と自らのゴールシーンを振り返る。ただし、自らのプレーについては、「全然ですね。ボールロストも多かったですし、もっと起点になる必要がありました。綺世のところへのサポートももっと行かなければなりませんでした」と反省点ばかりを口にしたが、「まだまだですが、この勝ちは自信になると思います」と、チームの結果はポジティブに捉えた。
日本代表はイングランド代表との対戦4試合目にして、初白星を手にしたが、三笘は冷静に「今までの戦い方をすれば勝てる自信はありました。これは本番じゃないですし、ここからどれだけ上げていけるか、そしてこの戦いを本番でできるかが大事です。また分析をして、頑張っていきたいです」と語る。日本代表はイギリス遠征双方の試合で1−0と連勝を飾ったが、三笘は次のような言葉で手応えを明かした。
「チームとして無失点で終えられたことが1番大きいと思います。それができれば、今日のように我慢強く戦えると思っています。それがあってのチームの強みなので、そこは忘れないようにしていきたいです」
続けて、三笘は「メンバーが変わっても、これだけ同じような戦いができるのは素晴らしい」としつつも、「1−0の時に、もっと得点を取れるチャンスを増やさなければなりません。そこは再び頑張っていきたいと思います」と、チームとしてさらなる成熟を誓っている。
このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。
サッカーの聖地『ウェンブリー・スタジアム』で行われたイングランド代表とのゲームは、23分に動く。三笘が自陣へのプレスバックでボールを奪うと、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）、FW上田綺世（フェイエノールト／オランダ）と繋ぎ、再び三笘がボールを引き取る。1度左サイドへ広げ、ゴール前へ走り込むと、最後はMF中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）からのパスを右足で流し込む。最終的にはこのゴールが決勝点となり、日本代表がイングランド代表を1−0で破った。
日本代表はイングランド代表との対戦4試合目にして、初白星を手にしたが、三笘は冷静に「今までの戦い方をすれば勝てる自信はありました。これは本番じゃないですし、ここからどれだけ上げていけるか、そしてこの戦いを本番でできるかが大事です。また分析をして、頑張っていきたいです」と語る。日本代表はイギリス遠征双方の試合で1−0と連勝を飾ったが、三笘は次のような言葉で手応えを明かした。
「チームとして無失点で終えられたことが1番大きいと思います。それができれば、今日のように我慢強く戦えると思っています。それがあってのチームの強みなので、そこは忘れないようにしていきたいです」
続けて、三笘は「メンバーが変わっても、これだけ同じような戦いができるのは素晴らしい」としつつも、「1−0の時に、もっと得点を取れるチャンスを増やさなければなりません。そこは再び頑張っていきたいと思います」と、チームとしてさらなる成熟を誓っている。
このあと、日本代表は5月31日、『国立競技場』で開催されるキリンチャレンジカップ2026において、アイスランド代表と対戦。その後、FIFAワールドカップ2026本大会に臨む。
【ゴール動画】ピックフォードの無失点記録途絶える。破ったのは三笘
💥💥💥パーフェクトカウンター💥💥💥#三笘薫 と #中村敬斗 の2人で完結🤝— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 31, 2026
一度広げたボールを中村敬斗が
完璧なグラウンダークロスで通し
三笘薫がゲットゴール‼️‼️
これ以上ない最高のカウンター完結‼️
アウェイ日本が前に‼️
⚽️ 国際親善試合
⚔️ 日本 v イングランド
🔗 https://t.co/P0P89bVAR2 pic.twitter.com/afzszAEbaf