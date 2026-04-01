「日本は本番でかなり上まで行く」イングランドを撃破した森保Ｊの“底力”に英メディアが感服＆太鼓判！「ウェンブリーの“名高い敗戦”のひとつ」とも
現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表とのフレンドリーマッチに臨み、見事１―０の勝利を飾った。
序盤からボール支配で劣勢を強いられた日本だが、積極果敢なプレスと身を挺したブロックで弾き返していく。すると22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだ。後半もインテシティーの高さを維持し、終盤は一方的に押し込まれる展開を余儀なくされたが、なんとか１−０で凌ぎ切った。日本は４戦目にして初めて、イングランドから白星を掴んだ。
日本サッカー界にとっての歴史的な一勝だが、ワールドカップ本大会で優勝候補に挙がるイングランドににしてみればホームで痛恨の一敗だ。英公共放送『BBC』は「今日の試合で分かったことがある。イングランドは、これまで以上にコンディション万全で好調なハリー・ケインを必要としている、ということだ」と皮肉を込め、「今日の試合で分かったことがある。日本はワールドカップ本番でかなり上まで行くだろう」と評した。
さらに同局ラジオのジョン・マレー記者は「ウェンブリーの“名高い敗戦”のひとつとなった」と題し、「これまでイングランドはこの地で喫してきた数々の有名な敗戦があるが――この試合もそのリストに加わるだろう。2026年、ウェンブリーで日本がイングランドを下した」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！
序盤からボール支配で劣勢を強いられた日本だが、積極果敢なプレスと身を挺したブロックで弾き返していく。すると22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだ。後半もインテシティーの高さを維持し、終盤は一方的に押し込まれる展開を余儀なくされたが、なんとか１−０で凌ぎ切った。日本は４戦目にして初めて、イングランドから白星を掴んだ。
日本サッカー界にとっての歴史的な一勝だが、ワールドカップ本大会で優勝候補に挙がるイングランドににしてみればホームで痛恨の一敗だ。英公共放送『BBC』は「今日の試合で分かったことがある。イングランドは、これまで以上にコンディション万全で好調なハリー・ケインを必要としている、ということだ」と皮肉を込め、「今日の試合で分かったことがある。日本はワールドカップ本番でかなり上まで行くだろう」と評した。
さらに同局ラジオのジョン・マレー記者は「ウェンブリーの“名高い敗戦”のひとつとなった」と題し、「これまでイングランドはこの地で喫してきた数々の有名な敗戦があるが――この試合もそのリストに加わるだろう。2026年、ウェンブリーで日本がイングランドを下した」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本がイングランド相手に鮮やかな先制点！ 高速カウンターから中村敬斗→三笘薫でゲット！