●朝から弱い雨が降ったり止んだり。傘が手放せない一日に

●最高気温は各地15～16度くらい。軽く羽織れるような上着が活躍する予想

●4日(土)の雨を降り超えると5日(日)はお花見日和に



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜から県内は雲の目立つ空模様が続きましたが、この時間にかけて南からじわじわと雨雲が接近。

現在は県の西部を中心にパラパラと雨が降り始めています。



この雨雲は太平洋側に停滞している前線上に発生した低気圧によるもので、きょう1日(水)の夜にかけて四国沖を通過する見込みです。





この先、この低気圧の北側に広がる雨雲が、引き続き県内に流れ込む予想です。

ただし、メインの活発な雨雲は九州から四国を通過する見込みで、県内はきょう1日(水)の夜にかけて弱い雨が降ったり止んだりの空模様となりそうです。

お帰りが遅くなる方は、傘の置き忘れにも注意しましょう。





朝から雨雲が流れ込む予想です。きのう31日(火)のように激しい雷雨の心配はありませんが、夜にかけて降ったり止んだりの気まぐれな空模様が続く見込み。新年度のスタートは傘が手放せない一日となりそうです。





最高気温はだいたい15～16度くらい。日中も日ざしは控えめで、軽く羽織れるような上着が活躍する予想です。





あす2日(木)の朝はまだところどころでにわか雨の可能性がありますが、日中は天気も回復し、あさって3日(金)にかけて晴れ間が広がる予想です。

県内では大学の入学式も多く控えていますが、青空の下、サクラと一緒に記念写真を撮ることが出来そうです。

次に大きく天気が崩れるのは4日(土)になるとみていて、すでに満開を迎えているサクラは花散らしの雨風が心配ですが、この雨を乗り越えた5日(日)はお花見が楽しめると見込んでいます。





サクラ情報です。

開花がハイペースで進んでいて、大寧寺や錦帯橋など各地で満開を迎えています。





花粉情報です。

きょう1日(水)も雨の止み間に、ヒノキ花粉が多く飛散する予想です。油断せずに対策を行いましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）