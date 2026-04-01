二階堂高嗣“義隆”が若い女と激しく求め合い… 水崎綾女“奈津子”は飛び出す『サレタ側の復讐』第1話【あらすじ】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第1話が1日、放送される。
【写真】高松アロハ＆落合モトキ＆増子敦貴らと…笑顔を見せる二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
奈津子（水崎綾女）は結婚から3年後、優しかった理想の夫・義隆（二階堂高嗣）がモラハラ夫へと変ぼうしていた。奈津子は、自分の不在時に義隆が不倫相手の若い女を家にあげ、激しく求め合いながら行為をしている光景を目撃してしまう。
ショックを受けて家を飛びだした奈津子に、大学時代の親友・佳乃から連絡が来る。呼び出され店へいくと、そこには大学の後輩・麗奈も居た。そして佳乃は「夫の浮気って、許せる？」と問う。サレ妻3人は“復讐同盟”を結成。鉄の掟で結ばれた3人は、それぞれの旦那に交換復讐していくことになる。
【写真】高松アロハ＆落合モトキ＆増子敦貴らと…笑顔を見せる二階堂高嗣
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
ショックを受けて家を飛びだした奈津子に、大学時代の親友・佳乃から連絡が来る。呼び出され店へいくと、そこには大学の後輩・麗奈も居た。そして佳乃は「夫の浮気って、許せる？」と問う。サレ妻3人は“復讐同盟”を結成。鉄の掟で結ばれた3人は、それぞれの旦那に交換復讐していくことになる。