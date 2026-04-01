料理のプロが選ぶ無印＆ニトリ＆セリアのキッチングッズベスト5を発表 今夜『水野真紀の魔法のレストラン』
きょう4月1日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では、「無印良品」「ニトリ」「セリア」のキッチングッズを実際に愛用する料理のプロ3人が、家庭や春の新生活で“ホンマに使える！”商品ベスト5を発表する。
【番組カット】フライパンひとつで簡単にできる「マーラータン」
人気イタリアン「イル ルォーゴ ディ タケウチ」の竹内シェフは「トッピングカップ付きランチカプセル」など「無印良品」のキッチングッズを、ミシュランガイド6年連続一つ星「中国菜エスサワダ」の澤田シェフは「はがせる超吸水スポンジ」など「ニトリ」のキッチングッズをそれぞれ紹介する。
そして、レシピ本『syunkonカフェごはん』がシリーズ累計800万部を突破した料理コラムニストの山本ゆりさんが、100円ショップ「セリア」の約4800種類の中から“ホンマに使える！”キッチングッズとしてイチオシしたのが、大葉を保存するためだけに開発された「大葉のジッパー袋」。袋に少量の水を入れ、大葉の茎を水につけて保存するだけで新鮮さが長持ちするグッズで、山本さん曰く「1ヶ月後は余裕です。2ヶ月いくんちゃうかと思うぐらいピンピンしてます」とのこと。番組が行った冷蔵庫に入れて1週間後の変化を比較する実験でもその効果は一目瞭然。スタジオが感心していた。
料理コーナーでは澤田シェフが、フライパンひとつで簡単にできる「マーラータン」を紹介。マーラータンを初めて食べるというゲストの松本伊代も絶賛する。
【番組カット】フライパンひとつで簡単にできる「マーラータン」
人気イタリアン「イル ルォーゴ ディ タケウチ」の竹内シェフは「トッピングカップ付きランチカプセル」など「無印良品」のキッチングッズを、ミシュランガイド6年連続一つ星「中国菜エスサワダ」の澤田シェフは「はがせる超吸水スポンジ」など「ニトリ」のキッチングッズをそれぞれ紹介する。
料理コーナーでは澤田シェフが、フライパンひとつで簡単にできる「マーラータン」を紹介。マーラータンを初めて食べるというゲストの松本伊代も絶賛する。