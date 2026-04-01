山田裕貴主演『ちるらん』配信も好調「U-NEXT国内ドラマ史上最大級の初動」
山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』が、地上波放送に続き配信でも好調なスタートを切った。U-NEXTでの独占配信開始直後から視聴者が殺到し、国内ドラマランキング上位を独占するなど大きな盛り上がりを見せている。
【別カット】かっこいい！クールな表情の山田裕貴＆中島健人
本作は、橋本エイジ作画、梅村真也原作の人気コミックを初めて実写化したもの。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの生き様を、迫力あるアクションと大胆な解釈で描く。主人公・土方歳三を山田が演じるほか、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮ら若手実力派が集結。さらに中島健人、松本潤、綾野剛ら豪華キャストも名を連ねる。
2026年3月26日、27日にスペシャルドラマ“江戸青春篇”が地上波放送され、その後を描く“京都決戦篇”がU-NEXTで独占配信開始。配信直後から視聴者が一気に流入し、国内ドラマジャンルとして最大級の初動を記録した。3月28日付のデイリーランキングでは、“江戸青春篇”と“京都決戦篇”が1位、2位を独占する結果となった。
さらに本編だけでなく、『SPECIAL NAVIGATION』や『PERFECT NAVIGATION』などの関連コンテンツも上位にランクイン。作品の裏側やキャストの思いまで含めて楽しむ視聴者が増え、『ちるらん』の世界観に深く浸る動きが広がっている。
チーフプロデューサーの森井輝は「配信開始直後から、我々の想像を遥かに超える多くの皆様に『ちるらん』を受け取っていただけたこと、スタッフ・キャスト一同、心より感謝申し上げます。U-NEXT 国内ドラマ史上最大級の初動を記録するほどの熱狂を生み出せたことに、驚きと喜びで胸がいっぱいです。 山田裕貴さんをはじめとする最高の俳優陣と、文字通り命懸けで挑んだアクションや志士たちの熱い生き様が、皆様の心に届いたのだと確信しています。 しかし、物語はここからが本番です。『京都決戦篇』では、さらに激しく、熱く、涙なしでは見られない怒涛の展開が待ち受けています。日本中を巻き込むこの熱狂はまだまだ加速します。最後まで彼らと共に駆け抜けてください！」とコメントしている。
地上波放送から配信へのスムーズな導線と、多彩な関連コンテンツの展開が相乗効果を生み、単なるドラマの枠を超えた一大ムーブメントへと発展。今後は毎週金曜午後7時に最新話が更新される“京都決戦篇”の展開にも注目が集まる。さらに5月9日からはHBO Maxを通じ、世界100以上の国と地域で配信予定となっており、国内にとどまらない広がりを見せそうだ。
【別カット】かっこいい！クールな表情の山田裕貴＆中島健人
本作は、橋本エイジ作画、梅村真也原作の人気コミックを初めて実写化したもの。幕末の京都を舞台に、新撰組の志士たちの生き様を、迫力あるアクションと大胆な解釈で描く。主人公・土方歳三を山田が演じるほか、鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮ら若手実力派が集結。さらに中島健人、松本潤、綾野剛ら豪華キャストも名を連ねる。
さらに本編だけでなく、『SPECIAL NAVIGATION』や『PERFECT NAVIGATION』などの関連コンテンツも上位にランクイン。作品の裏側やキャストの思いまで含めて楽しむ視聴者が増え、『ちるらん』の世界観に深く浸る動きが広がっている。
チーフプロデューサーの森井輝は「配信開始直後から、我々の想像を遥かに超える多くの皆様に『ちるらん』を受け取っていただけたこと、スタッフ・キャスト一同、心より感謝申し上げます。U-NEXT 国内ドラマ史上最大級の初動を記録するほどの熱狂を生み出せたことに、驚きと喜びで胸がいっぱいです。 山田裕貴さんをはじめとする最高の俳優陣と、文字通り命懸けで挑んだアクションや志士たちの熱い生き様が、皆様の心に届いたのだと確信しています。 しかし、物語はここからが本番です。『京都決戦篇』では、さらに激しく、熱く、涙なしでは見られない怒涛の展開が待ち受けています。日本中を巻き込むこの熱狂はまだまだ加速します。最後まで彼らと共に駆け抜けてください！」とコメントしている。
地上波放送から配信へのスムーズな導線と、多彩な関連コンテンツの展開が相乗効果を生み、単なるドラマの枠を超えた一大ムーブメントへと発展。今後は毎週金曜午後7時に最新話が更新される“京都決戦篇”の展開にも注目が集まる。さらに5月9日からはHBO Maxを通じ、世界100以上の国と地域で配信予定となっており、国内にとどまらない広がりを見せそうだ。