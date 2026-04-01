◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 4-1 DeNA(31日、京セラドーム)

阪神はホーム開幕戦に勝利し3連勝。藤川球児監督はファンに感謝の言葉を贈りました。

試合後、藤川監督は「勝つことができほっとしている。これだけファンの方に来ていただき、選手たちも燃えに燃えてプレーしている姿を見てもらえた。それが勝ちに結びついたので良いゲームだった」と振り返ります。

ホームの雰囲気については「声援はやっぱりすばらしい。本当に日本一、世界一だなと思う」と京セラドームに詰めかけた阪神ファンへ感謝しました。

「阪神タイガースの2026年のチームは今始まったばかりで、丁寧にファンの方たちとともに育てているところ」と表現した藤川監督。「安定するまでどちらに転ぶか分からないですけど、1つずつ丁寧に。まだ今はそんな時期かなと思う」と温かいサポートを望みました。

6回1失点で今季初勝利を挙げた才木浩人投手については「1つ勝ち星が付いた」と評価。「投球数は多かったが、途中から5・6回と少し投球数を抑えられた。100球を超えて6回へ行ったがきちっと戻ってこられたのはさすがだなと。次の登板に非常に弾みがついた」と称賛しました。