インスタグラムで報告

フィギュアスケート女子で20歳の吉田陽菜（木下アカデミー）が、3月31日に自身のインスタグラムを更新。「今シーズンで、競技生活を卒業することをご報告いたします」と現役引退を発表すると、ファンからは労いや今後へのエールが相次いだ。

吉田はトリプルアクセル（3回転半）を武器にジュニア時代から活躍。2023-24年シーズンにシニアに転向すると、いきなりグランプリ（GP）シリーズの中国杯を制した。2023年GPファイナルでも3位に入り、2024年世界選手権にも出場して8位に入った。

20歳の電撃引退は、ファンにとっても衝撃だ。労いや惜別のコメントが相次いだ。

「はなちゃん、お疲れ様でした!これからも頑張ってください」

「お疲れ様でした！ジュニアの時から陽菜ちゃんの演技が大好きでした、沢山の感動をありがとう」

「新たな人生も自分らしく楽しめますように！今まで素敵な演技を有難うございました！」

「新しい世界での大きな挑戦、心から応援しています」

「はなちゃんの唯一無二のトリプルアクセル、ずっと挑戦し続ける姿勢が本当に素敵でした」

吉田は「皆さまの温かい声援のおかげで、忘れられない、素敵な景色をたくさん見ることができました」とし、「春から、一年間留学へ行ってきます」と今後についても説明した。



（THE ANSWER編集部）