「地上波復活は遠い」と厳しい意見も…『スピードワゴン』小沢一敬「自虐満載の復帰ライブ」に潜入！

復帰の場所に選んだ「思い出のライブ」

’24年１月、日本中を揺るがしたダウンタウン・松本人志（62）の性加害疑惑報道に際し、「女性のアテンド役」として名前が挙がってから約２年２ヵ月。沈黙を守り続けてきた小沢一敬（52）が、ついに観客の前に姿を現した。

「騒動の幕開けは’23年末でした。週刊文春の報じた内容に対し、所属事務所は当初『行動には何ら恥じる点がない』と強気の姿勢を見せ、活動継続を宣言。しかし、世論の猛烈な反発と、スポンサー企業の拒否反応に抗えず、わずか数日後に混乱を招いたとして当面の間、芸能活動を自粛することを発表したんです。

一見、誠実な謝罪に見えますが、何について謝っているのかが不明確なままの自粛には疑問の声もありました。小沢は一人、自宅にこもる日々を送り、一時は引退も危惧されるほど落ち込んでいた時期もあったようです。以後、相方の井戸田潤（53）がピンでの活動を余儀なくされました」（芸能事務所関係者）

そんなコンビが復帰の場所に選んだのは、東京・渋谷のライブハウス「Ｌａ．ｍａｍａ（ラ・ママ）」で開催された『ラ・ママ新人コント大会』。1986年に渡辺正行（70）が立ち上げた聖地であり、スピードワゴンが上京したての1999年に立った思い出の場所だ。

当日、会場周辺は異様な緊張感に包まれていた。夜９時過ぎ、１台の黒いワゴンが静かに横付けされ、降りてきた小沢は、周囲を警戒するような動きで会場内へと入っていった。その傍らには、常に彼を支え続けてきた相方・井戸田の姿もあった。

一方、会場を埋め尽くした約100人のファンは熱気に包まれていた。チケットはソールドアウト。ＭＣの渡辺が「ベテランさんなんだけど、ここで出てみようじゃないかというコンビがいる」とアナウンスし、スピードワゴンの二人が現れると、地鳴りのような歓声が上がった。

「小沢、動きます」

小沢は第一声で「どうもベテランです」とボケつつ登場。新ネタ『同窓会』の内容は、自身のスキャンダルを真っ向からイジる、あまりに際どいものだった。

井戸田が「だいぶ、休んでたけどね」と切り出すと、小沢は「ジュンはさ、同窓会とか行く？」と唐突にネタ振りを開始。自身のアテンド疑惑を逆手に取ったボケを重ねる。さらに「みんな元気がなくて、元気をあげられるのは小沢だけだって言われたんだよ」といい、騒動直後に松本人志がＸでポストし、世間を騒然とさせたあの文言を、意図的にこう引用してみせた。

「そんなこと言われたらさ……小沢、動きます」

兄貴分の言葉を皮肉たっぷりに放った瞬間、井戸田が食い気味に「お前は止まれ。行くな！」と一喝。会場は爆笑と拍手に包まれた。最後はスピードワゴンの代名詞ともいえる「あま〜〜い！」の決め台詞を炸裂させ、活動再開を強く印象づけた。

漫才を終えた後のフリートークでは、２年間の舞台裏も語られた。井戸田は、久しぶりに再会した小沢が「謹慎中は髪も伸び放題でキャップを被って、老眼鏡をかけて。別人のようだった」とぶっちゃけ。さらに、ライブの２日前には、漫才の立ち位置を「こっちだっけ？」と聞いた小沢に、井戸田が「忘れるわけないだろ！」とツッコミを入れたエピソードを暴露。ブランクを感じさせない阿吽の呼吸を見せ、会場を沸かせた。これには見守っていた渡辺正行も「ちゃんと漫才だった。本当によかった」と男泣き。「井戸田くんもきちんと待ってて偉いよ。良い春だね」と、感極まっていた。

だが、小沢の今後が前途多難であることは明白だ。ライブ中、共演者のピコ太郎が『ミュージックステーション』（テレビ朝日）出演を告知した際、小沢が「テレビってどうやって出るんですか」とボケると、井戸田から「お前はしばらく出れないよ！」と即座に釘を刺された。この冗談のやり取りは、しかし残酷な現実を突いている。そう語るのはキー局プロデューサーだ。

「小沢は漫才と真摯に向き合いたいと語り、原点からの再出発を図っている。しかし、テレビ局やスポンサーが求めるのは『アテンド問題はどうだったのか』という疑問への答えなんです。説明なき謝罪のままでは、公共の電波というハードルを越えるのは容易ではない」

２年２ヵ月ぶりに“動き出した”小沢。再びお茶の間の支持を得られるのか。復帰への道のりは、まだ始まったばかりだ。