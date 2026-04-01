第1子妊娠を発表したモデルでタレントの藤井サチが3月31日までに自身のインスタグラムのストーリーズをを更新した。ファンからの祝福を感謝すると共に、マタニティや夫婦のプライベートなことは「インスタのサブスクで発信するのはどうかな」とコアなファンに向けてのみの発信にするかどうか悩んでいることを明かした。



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昨年7月に一般男性と結婚、30日に妊娠を発表したばかりの藤井。「温かいお祝いのメッセージ 本当にありがとうございます」と感謝。「お仕事の関係もあり、本日このタイミングでのご報告となりました！」と発表に至るまでの経緯を明かした。



今後は「マタニティライフや、申し越しプライベートなこと（夫婦のことなど）も、発信していきたいなとおもいつつ、どんな形でお届けしていくのがいいか、いろいろ考えているところです…！」とおなやみ中。「SNSは日常の中でふと目に入る物だからこそ、心地よい形でお届けできたらいいな～と思っていて…」と穏やかなマタニティライフを熱望。妊婦、赤ちゃん、哺乳瓶のイラストを添付し、これらのごくごくぷらいべーとなことは「インスタのサブスクで発信するのはどうかな??」と問いかけた。



インスタのサブスクリプション(サブスク)は月額料金を設定し、登録者のみが閲覧参加できる限定コンテンツ(ストーリーズやライブ、チャットなど)を発信できる。一方のフォロワーも、特別感が得られるようになっている。



藤井は中学生のときにスカウトされ、「Seventeen」や「ViVi」専属モデルとして活躍。上智大卒で、英語はネイティブ並み。父はルイ・ヴィトンなど6社で代表取締役を歴任、母はアメリカ人。姉・仁奈は米国のCMや映画に出演し、美人姉妹としても知られている。また父は故安倍晋三首相と交流があり、幼い頃に家に遊びに行ったことや、渋谷の超高級住宅街にある実家は地上3階建て(地下1階)で、16LLDDKKの豪邸であることなどを以前テレビで明かしている。



（よろず～ニュース編集部）