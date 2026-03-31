コンパクトなボディサイズに、圧倒的な室内空間。そして、老若男女問わず支持される高い利便性と、狭い道でも取り回しの良い軽快な走り。トヨタの「ルーミー」がこれほどまでに多くのユーザーに選ばれている理由は、その「完成された使いやすさ」にある。

特に、小さなお子様のいるご家庭や、街乗りからレジャーまで一台でこなしたいアクティブな層にとって、両側スライドドアを備えたルーミーはまさに「最適解」と言える一台だ。しかし、そんな賢い選択をしたオーナーたちの間で、共通して高まっているニーズがある。

それは、「使い勝手は今のままがいいけれど、見た目はもっと自分らしく、タフでアクティブな印象にしたい」という願いだ。

「機能性は妥協したくない。でも、もう少しアクティブなデザインが欲しい」。そんなこだわりを持つオーナーにこそ知ってほしいのが、株式会社サンショウが展開するカスタムブランド「モデルLM（model LM）」が提案する、ルーミー専用（カスタムG-T/カスタムGグレード対応）のクロスオーバーカスタムである。

シティ系からアクティブ系へ。ルーミーが「クロスオーバー」へ進化

「モデルLM」がルーミー用パーツの開発で掲げたコンセプトは、ズバリ「シティ系からアクティブ系へのクロスオーバー」だ。

これまで、同ブランドでは洗練されたアーバンスタイルを中心に提案してきたが、ルーミーにおいてはその多才なキャラクターを活かし、近年トレンドとなっている「アウトドアテイスト」や「ギア感」を前面に押し出した。

このカスタムの最大の魅力は、ルーミーが持つ「親しみやすさ」を「頼もしさ」へとアップデートできる点にある。フロントからリヤ、サイドに至るまで、トータルでコーディネートされたパーツ群を装着することで、街中ではスマートに、キャンプ場やアウトドアシーンでは力強く映える、唯一無二の存在感を放つ一台へと変身する。

本格オフロード系SUVを彷彿とさせる、力強く知的なフロントフェイス

最も劇的な変化をもたらすのが、フロントセクションだ。本格オフローダーのような力強さを演出するために採用されたのが、4連スロットの縦型グリルデザインである。

フロントフードガーニッシュ＆フロントルーバーガーニッシュ

具体的には、「フロントフードガーニッシュ」と「フロントルーバーガーニッシュ」を組み合わせることで、フロントマスクに立体感と奥行きを与える。この4連スロットのデザインは本格オフロード系SUVに通じる「意志の強さ」を感じさせ、ルーミーの表情をぐっと引き締める。

フロントバンパープロテクター

さらに、フロント下部には「フロントバンパープロテクター」を配置。これにより視覚的な重心が下がり、どっしりとした安定感のある構えが実現する。



単なる飾りではない、機能美を感じさせる造形は、見る者に「この車は、どこへでも連れて行ってくれる」という期待感を与えるはずだ。

開発の裏側に隠された「驚きのアイデア」と「情熱」

モデルLMのパーツが多くの支持を集めている理由は、その優れたデザイン性だけではない。実はその製造工程には、ユーザーの手に届きやすい価格と高いクオリティを両立させるための、知恵と情熱が詰まっている。

フェンダーアーチモール（リヤ） フェンダーアーチモール（フロント）

例えば、SUVらしさを象徴する「フェンダーアーチモール（フロント・リヤ）」を見てみよう。通常、こうした複雑な形状のパーツは高価な成形金型を必要とするが、モデルLMでは「より多くの人にカスタムを楽しんでほしい」という思いから、非常にユニークな製法を採用した。

それは、厚さ約3mmの樹脂の平板をプレス機で打ち抜くという手法である。平板をそのまま使うとどうしても平面的な印象になりがちだが、開発陣はここに工夫を凝らした。切りっぱなしの断面には丁寧にモールを貼り込み、立体感が必要な箇所にはザラザラとした質感が特徴の「ダイノックフィルム」を組み合わせることで、驚くほど本格的な質感を表現することに成功したのである。

カラーリングも、あえてブラック一色に絞ることで樹脂パーツ特有の「道具感（ギア感）」を強調。これがルーミーのボディカラーとのコントラストを生み、非常にスタイリッシュな印象を与える。「安っぽさを感じさせず、それでいてリーズナブルに」。この難題を、アイデアと技術で解決したのがモデルLMの真骨頂と言えるだろう。

細部へのこだわり。安全と美しさを両立する設計

カスタムパーツにおいて、見た目と同じくらい重要なのが「安全性」だ。

モデルLMのパーツは、取り付け方法にも徹底したこだわりがある。フェンダーやサイドのガーニッシュは、ボディを傷つけず手軽に取り付けられるよう両面テープでの固定を基本としているが、走行中に大きな風圧を受けるフロントのスロット部分や下部の大型プロテクター、そしてリヤのアンダーガーニッシュなどは、万が一の脱落を防ぐためにビスやネジによる確実な固定を前提として設計されている。

「安心して長く乗り続けてほしい」というメーカーの姿勢は、こうした細部の取り付け構造にまで及んでいる。

トータルコーディネートで完成する、理想のルーミー

モデルLMのラインナップは、ルーミーを一台の「作品」として完成させるために緻密に計算されている。

サイドガーニッシュ

サイドガーニッシュ: ドア下部にアクセントを加えることで、サイドビューに力強さと連続性を与える。

リヤコンビガーニッシュ リヤバンパーガーニッシュ

リヤコンビガーニッシュ＆リヤバンパーガーニッシュ: 後姿にもSUVのタフさをプラス。キャンプ用品を積み込む際の後ろ姿も、これまで以上に画になる。

model LMバッジ

model LMバッジ: 仕上げにこのエンブレムを装着することで、カスタムブランドとしての誇りと、オーナーとしての満足度を高めてくれる。

これらのパーツを組み合わせることで、ルーミー本来の「使い勝手の良さ」という恩恵を100％受けながら、見た目は「本格アウトドア仕様」という、まさに理想のクロスオーバースタイルが完成する。

購入は全国のトヨタディーラーで。新車購入時の装着がベスト！

このモデルLMのパーツは、全国のトヨタ販売店で取り扱われているのも安心できるポイントだ。

最もおすすめなのは、ルーミー（カスタムG-T/カスタムGグレード）の新車購入時に一緒に注文することだ。その場合、トヨタの納車前整備を行う専門施設（新点センターなど）で、プロの手によって正確に装着された状態で納車される。納車されたその日から、理想のスタイルでドライブを開始できるのは大きなメリットである。

もちろん、「今乗っているルーミーをリフレッシュしたい」というオーナーも、パーツ単品での購入・装着が可能だ。少しずつパーツを増やして、自分だけの「ギア」を作り上げていくプロセスも、カスタムの醍醐味と言えるだろう。

まとめ：日常をアップグレードする「冒険の相棒」

ルーミーという車は、もともと「生活を豊かに、便利にする」ために生まれた最高のツールである。モデルLMのパーツは、そのツールに「ワクワクする高揚感」を付け加えてくれる。

朝の送り迎えやスーパーへの買い物といった日常のシーンでも、駐車場に止まった自分の車を見るたびに、そのワイルドな姿に心が踊る。そして休日には、お気に入りの道具を積み込んで、これまで以上にアクティブにフィールドへと繰り出したくなるはずだ。

「使いやすさ」を選んだ自分を誇りながら、「スタイル」も一切妥協しない。モデルLMが提案する新しいルーミーの形は、そんな知的なオーナーたちのカーライフを、より鮮やかに彩ってくれるに違いない。

モデルLMをまとったルーミーと一緒に、新しい冒険の一歩を踏み出してみてはいかがだろうか。

（編集協力：サンショウ株式会社）