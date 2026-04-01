『ばけばけ』スピンオフ第3話 女中“ウメ”野内まるの日常が一変！ひょんなことから“一日女将”に
高石あかりが主演した連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフの第3話「オウメサン、オカミ、シマス。」（前編）が今夜23時より放送される。
【写真】花田旅館にやってきたトキとヘブン
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワ（円井わん）と、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送する。
■「オウメサン、オカミ、シマス。」（前編）
花田旅館で何も変わらない日々を過ごすウメ。しかし、そんなウメの日常はツル（池谷のぶえ）の悲鳴と共に一変する。ツルは、ぎっくり腰となり身動きがとれなくなる。主人の平太（生瀬勝久）は外出中。営業中の花田旅館で動けるのはウメだけだ。そこにトキとヘブンが梶谷（岩崎う大）を連れてやってくる。代理女将、ウメの一日が、いま、はじまる！
連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフ第3話「オウメサン、オカミ、シマス。」（前編）はNHK総合にて4月1日23時より放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】花田旅館にやってきたトキとヘブン
『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。主人公はトキの友人サワ（円井わん）と、花田旅館の女中ウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。また、スピンオフとあわせて高石、トミーらのスペシャルインタビューも放送する。
花田旅館で何も変わらない日々を過ごすウメ。しかし、そんなウメの日常はツル（池谷のぶえ）の悲鳴と共に一変する。ツルは、ぎっくり腰となり身動きがとれなくなる。主人の平太（生瀬勝久）は外出中。営業中の花田旅館で動けるのはウメだけだ。そこにトキとヘブンが梶谷（岩崎う大）を連れてやってくる。代理女将、ウメの一日が、いま、はじまる！
連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフ第3話「オウメサン、オカミ、シマス。」（前編）はNHK総合にて4月1日23時より放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」