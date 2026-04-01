水崎綾女×篠田麻里子×矢吹奈子トリプル主演でサレ妻たちの“交換復讐”を描く『サレタ側の復讐』今夜スタート！
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第1話が今夜放送される。
【写真】篠田麻里子「かねてよりお付き合いさせていただいております方」との再婚を発表
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
■第1話あらすじ
奈津子は理想の夫・義隆（二階堂高嗣）と永遠の愛を誓ったはずだった。しかし3年後、優しかった義隆はモラハラ夫へと変貌する。
ある日、奈津子は自分の不在時に義隆が不倫相手の若い女を家にあげ、激しく求め合う光景を目撃してしまう。ショックを受けて家を飛びだした奈津子に、大学時代の親友・佳乃から連絡が来る。呼び出され店へ行くと、そこには大学の後輩・麗奈も居た。そこで佳乃は「夫の浮気って、許せる？」と問いかける。そしてサレ妻3人は“復讐同盟”を結成。鉄の掟で結ばれた3人は、それぞれの旦那に交換復讐していくことに…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。
【写真】篠田麻里子「かねてよりお付き合いさせていただいております方」との再婚を発表
本作は、夫の不倫という裏切りに直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を描くドロ沼不倫復讐劇。原作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミック。モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する主人公・岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人で「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫をされる早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
奈津子は理想の夫・義隆（二階堂高嗣）と永遠の愛を誓ったはずだった。しかし3年後、優しかった義隆はモラハラ夫へと変貌する。
ある日、奈津子は自分の不在時に義隆が不倫相手の若い女を家にあげ、激しく求め合う光景を目撃してしまう。ショックを受けて家を飛びだした奈津子に、大学時代の親友・佳乃から連絡が来る。呼び出され店へ行くと、そこには大学の後輩・麗奈も居た。そこで佳乃は「夫の浮気って、許せる？」と問いかける。そしてサレ妻3人は“復讐同盟”を結成。鉄の掟で結ばれた3人は、それぞれの旦那に交換復讐していくことに…。
水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』はテレビ東京系にて毎週水曜25時放送。