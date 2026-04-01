“奇跡の40代”山川恵里佳、タイトなウェアでトレーニング中の姿にファン「いつも可愛らしい」の声
タレントの山川恵里佳が3月30日にInstagramを更新し、トレーニング中の姿を公開。「かわいい」などと反響を呼んでいる。
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳、ピタピタウェアでトレーニング中（5枚）
山川は先月7日に44歳の誕生日を迎え、祝福の声とともに「44歳に全く見えない」「かわいい!!」などの声が相次いでいた。この日は、トレーニング前後に笑顔を見せる動画のほか、前傾姿勢でダンベルを上下に動かして背筋を鍛える様子や、ステップの上を歩いて太ももを鍛える姿などを公開している。
トレーニング中の山川の姿に、「ますますキュートで可愛い過ぎます」「キュート この言葉に尽きる」「いつも可愛らしいですね！」といった反響が寄せられている。
■山川恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳、ピタピタウェアでトレーニング中（5枚）
山川は先月7日に44歳の誕生日を迎え、祝福の声とともに「44歳に全く見えない」「かわいい!!」などの声が相次いでいた。この日は、トレーニング前後に笑顔を見せる動画のほか、前傾姿勢でダンベルを上下に動かして背筋を鍛える様子や、ステップの上を歩いて太ももを鍛える姿などを公開している。
■山川恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」Instagram（@erika_3_official）