俳優の鈴鹿央士（２６）が映画「藁にもすがる獣たち」（城定秀夫監督、９月２５日公開）に主演することが３１日、分かった。

小説家・曽根圭介氏の同名小説が原作。現金１億円を巡って人々が欲望むき出しの争奪戦を繰り広げるマネーサバイバルだ。何気なく見つけたボストンバッグに入っていた大金をきっかけに、登場人物たちの運命が狂い始める。鈴鹿は、偶然にも大金を手にしてしまう大学生ユーチューバー・佐藤寛治役を演じる。「ハラハラドキドキした展開の中に、人間が何かを渇望した時に起こす行動や必死にすがっていく姿が滑稽に見えたりする。色々な感情や人の私情が渦巻いた、面白い映画になっている」と胸を張った。

城定監督の作品には今回が初出演。「チームワークも良く、みんなでいいものを作っていこうという姿勢の中で、良いテンボで撮っていたので心地よかった。城定組は頼れる船みたいで、僕はお芝居に集中して頑張ろうという感じ」と撮影を振り返り、「様々な登場人物が出てきますが、どんな結末を迎えるのか、誰がどんなものを手にして終わるのか。ぜひ劇場で見届けていただけたら」と呼び掛けた。