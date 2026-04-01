◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）＝３月３１日、栗東トレセン

第７０回大阪杯・Ｇ１（５日、阪神）では、上村洋行調教師（５２）＝栗東＝が、デビットバローズでＪＲＡ史上３人目となる調教師の同一Ｇ１・３連覇を狙う。過去２年制したベラジオオペラが引退。今年は同じロードカナロア産駒で快挙に挑む。

偉大な足跡を残す。デビットバローズを送り出す上村調教師は２４、２５年とベラジオオペラで当レースを連覇。０２〜０４年の天皇賞・秋と有馬記念を制した藤沢和雄調教師、１１〜１３年のスプリンターズＳを勝った安田隆行調教師に次ぐ、ＪＲＡ・同一Ｇ１３連覇の偉業がかかる。メンバーが強力で簡単ではないと前置きしつつも、「得意の阪神だし、頑張ってもらいたいね」と期待を込める。

もともと能力を買われていたデビット。馬っ気がきつく、レースに集中しきれない部分があったことから２４年の函館記念後に去勢し、手術明け５戦目の鳴尾記念で待望の重賞初勝利を挙げた。中団から勢いよく突き抜けた勝ちっぷりに「近走は成績が安定している。前走を見てもらったら分かるように、去勢の効果が表れていますよね」と充実ぶりを認める。３１日は栗東・ＣＷコースでダクを踏んだ後、坂路でキャンター調整。トレーナーが自らまたがり、「順調にきている。出来はすごくいい」と好感触を伝えた。

阪神でベストの条件は３勝を挙げているワンターンの１８００メートル。今回はコーナーが４回の２０００メートルという舞台設定になる。「そこがポイントですよね。でも、こなせないわけではない」。相手関係はカギだが、舞台は対応可能との見立てだ。

厩舎の看板馬だったオペラは昨年末の香港カップ（２着）を最後に現役を引退した。同じロードカナロア産駒で目指す大記録に、指揮官は「状態はすごくいいので、それがレースに直結すれば。やっぱり出す以上は、一発がないかなと思っている。３連覇できたらいいね」と気合。勝負をかける準備はできている。（山本 理貴）