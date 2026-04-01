空前のサウナブームに沸く日本。かつては珍しかった熱波師による華やかな「アウフグース」のショーも、いまや各地で当たり前に見られる光景になった。

【画像】真冬のサウナの醍醐味…！ 凍った湖でリフレッシュするフィンランド人の姿

しかし、サウナの本場・フィンランドの人々は、そうしたエンタメ要素には一切興味がないという。彼らがストイックなまでに執着するのは、熱した石に水をかけて発生させる蒸気、「ロウリュ」の質ただ一点のみだ。

人口550万人に対してサウナが300万個以上あるという“サウナ大国”は、どのようにしてその文化を育んできたのか。 1万年前から続くサウナの歴史と、彼らの異常な情熱について、こばやしあやな氏による『世界浴場見聞録』（世界浴場見聞録）より抜粋して紹介する。

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フィンランド・サウナ史＝サウナストーブ進化論

サウナの原型は、諸説あるがおよそ1万年前、氷河期後の石器時代から存在したらしい。

元祖は地面に穴を掘って動物の皮や丸太で覆っただけの簡易空間で、穴底に石を置いて熱し、水をかけて蒸気を発生させた。青銅器時代（紀元前1500~900年頃）には屋根の隙間が樹皮や泥炭で塞がれて、より密閉度の高い空間になっていく。

単なる「空間」から「建築」へと進化したのは、建造技術が向上した鉄器時代（紀元前500年頃以降）のことだ。木材が建材として使われ始め、屋根には換気用の突起が取り付けられた。このユニットが、サウナの祖父「スモークサウナ」の原型となる。

スモークサウナとは、排煙設備のないストーブに薪をくべ、直火で石を熱するサウナ室（多くは独立した小屋）のことだ。排煙設備がないといっても、壁に小窓はあるし、もちろん扉もあるし、天井にも煙を逃す簡易孔くらいはある。それでも、石を熱するために薪をくべる間は、人体に有害な煤煙が室内に充満してしまう。つまり今日の薪ストーブ式サウナのように、利用時間中に石が冷めても、もう追い焚きはできないのだ。



スモークサウナでは、煙の立ち込める室内で何時間も薪をくべ続ける 撮影：村瀬健一

追い焚き不可ということは、入浴時間までに石を十分熱しておく必要があり、かつ、余熱が長持ちするよう、格別の蓄熱性を備えたストーブが必要になる。その結果、スモークサウナのストーブは巨大化し、やがて釜の周囲を大量の石で覆い固める積石塚のような形状が定着した。

準備に時間とスキルを要するスモークサウナ

スモークサウナはとにかく、準備に膨大な時間と熟練のスキルを要する。薪くべ以外の作業工程も多く、サウナの規模によっては、入浴可能になるまでトータル7〜8時間もかかるのだ。けれど一度準備の整ったスモークサウナ室では、その後も追い焚きなしで何時間でも（季節によっては翌朝まで）熱と蒸気を楽しめる。しかもその蒸気の性質は、時間の経過とともにドラマチックに変化してゆく。

温めたてのストーブから出る蒸気は、まるで新生児の甲高い泣き声のようにエネルギッシュ。それが徐々に分別をわきまえるように落ち着いてゆき、終盤の余熱から昇るまろやかな蒸気は、静かに余生を送る老年期さながらの穏やかさとなる。このような、人の一生になぞらえた無常観を蒸気の変化から体感できるのも、伝統スモークサウナならではの愛おしい趣きだ。

また、余熱が残りやすいスモークサウナ小屋は、入浴時間以外にも、食物の燻製や発酵、簡易宿泊の場として重宝された。脱衣しないと暖を取れない湯浴と違い、着衣したままでも温もったり熱エネルギーを使いまわせるのが、北国でサウナが重宝されたなによりの理由だ。

19世紀半ば頃までは、サウナといえばスモークサウナほぼ一択だったし、フィンランドに限らず近隣国の蒸気浴の伝統も、長年スモークサウナの中で醸成されてきた。そんな悠久の歴史を誇る蓄熱式ストーブが、近代の技術の進歩とともに、急速に変化を遂げ始める。ストーブに頑丈な金属煙突が接続され、薪の燃焼によって部屋が煤まみれになることがなくなって、ついに入浴中の追い焚きが可能になったのだ。これぞ「第一次ストーブ革命」である。

随時石を温め直すことができるようになった結果、入浴前の加熱時間は大幅に短縮された。同時にストーブの蓄熱性も必要が薄れ、どんどん小型化が進んだ。蓄熱式ストーブは大工や職人たちがその都度自作していたが、この追い焚き式薪サウナへの移行期に重なる1910年代以降には、フィンランド国内でサウナストーブの専門メーカーが相次いで誕生している。

ここまでのサウナストーブの進化は、他国でも遅かれ早かれ受容されていった。だがこの後、フィンランド人はさらにその先の「第二次ストーブ革命」へと足を踏み入れる。それが、火力ではなく電力（電熱線）で石を温める、いわゆる「電気ストーブ」の開発である。

サウナ機会均等社会を守り育てる「アップデート力」

国内で世界初のサウナ用電気ストーブが開発されたのは、1938年のことだ。当時は、薪ストーブのほうがずっと速く石を温めたと言われるくらい、性能は未熟だった。だが改良が進み、戦後には、都市部を中心に電気ストーブを備えたサウナ室が普及の兆しを見せる。

これは拙著『公衆サウナの国フィンランド』の公衆サウナ史の章で詳しく書いたが、電気ストーブの普及は、都市部のサウナ事情を一変させた。例えば、地方からの移住者向け階層住宅が急増した19世紀の首都ヘルシンキの内陸エリア（いわゆる労働者街）では、温水配給などのインフラ整備が一向に追いつかなかった。かといって、火災の危険性をはらむ薪サウナを集合住宅に導入するのも困難だ。

そこで街角には「公衆サウナ」と呼ばれる民営の浴場が次々に開業し、自宅にサウナもシャワーも持てない市民の公衆衛生が守られてきた。このくだりは、かつて東京に2000を超える銭湯がつくられた経緯とほとんど同じだ。

けれど電気ストーブのサウナなら、火災のリスクも低いしスペースも要らない。つまり、集合住宅の共有スペースや各世帯のシャワー室の横にさえ、サウナの設営が可能となる。

都市化が進む以前、フィンランド人にとってサウナは自宅で楽しむものだった。電気ストーブのおかげで、ようやく「自宅サウナ」や棟ごとの「共同サウナ」への回帰が叶ったのだ。

このようにフィンランドでは、国民の「サウナが身近にある暮らし」への強い欲求を満たすために、サウナストーブが絶えずアップデートされ続けてきた。その結果、時代とともに目まぐるしく変わる人々のライフスタイルに、家庭用サウナがしがみつき続けたのである。今もフィンランドには、総人口550万人に対し300万を超えるサウナがあると言われ、他国の人に驚きをもたらす。けれどこの数は、日本国内で「浴槽」の総数を数えるのと同じことだ。

他方、同じく蒸気浴の伝統をもつ周辺国は、戦後もストーブの現代化に追随しようとしなかった。伝統蒸気浴のオール電化なんてもってのほか、という保守的な価値観が強かっただけでなく、一説では、電気ストーブに水をかけたら感電するのでは……と恐れられたから、とも言われる。けれどその判断が、都市での家庭入浴習慣の定着度に大差をつけた。

フィンランド人は、既存の伝統や慣習にとらわれず、何事も時代に合わせて柔軟に変化させることへの未練や抵抗感がとても少ない民族だと、日頃から強く感じている。この国では、物質的な進化だけでなく、時代錯誤なルールやシステムも、容赦なく議論にかけられアップデートされる。私の移住後の約15年間にも、キャッシュレスやモビリティサービスが完全に日常化し、生活利便性の向上にはいまだ際限がない。この気質がサウナにも発揮された結果、他国とは一線を画す、類まれな「サウナ機会均等社会」が生まれた気がしてならない。

「ロウリュをデザイン」する知見とこだわり

以前とあるバルト諸国の温浴関係者に、「現代のフィンランドの家庭用サウナは、インスタント食品みたいなものだから」なんて皮肉を言われたことがある。確かに、簡便な電気ストーブの普及現象は、フィンランド人がサウナ体験の「伝統」や「質」を振り払ったかのような誤解を生みかねないだろう。けれど、実際は決してそうではない。

例えばサマーコテージでは伝統的なスモークサウナや薪サウナが今も主流だし、都会でも広いサウナで火力由来の蒸気が浴びたいときは、公衆サウナや貸し切りサウナなどオプションは身近にいくらでもある。フィンランド人は、「サウナのある日常」を常に次世代につなぎ続けるからこそ、歴史的なサウナの価値にも気づけていて、しっかり現代に引き継ぐことができているのだ。なにより、彼らの温故知新な「ロウリュ（蒸気）へのこだわり」こそが、現代フィンランド・サウナ文化を象徴する核心要素だと私は思っている。

ロウリュというフィンランド語は、「魂、精神、生命活動」などの意味をもつ祖語から生まれたのだそうだ。サウナの中には火、水、土（石）、空気の自然4元素がすべて象徴的に存在するため、歴史上、土着信仰とも深く結びつく神聖な場であった。だがさらに、古代フィンランド人はしばしばロウリュを第五の元素と見なし、人々に魂や生命力を漲らせるために、熱い対流熱を浴びる行為をサウナ浴の本質に据えてきたのだ。

現代のフィンランド人にとっても、サウナが「ロウリュを浴びるための場所」であることは変わらない。しかも、彼らはロウリュが肌に触れたときの繊細な感覚体験に強いこだわりをもち、好みの施設探しや、自身のサウナ室の「ロウリュデザイン」に精を出すのである。

ロウリュをデザインするためのメソッドは奥が深い。例えば石を火力でじっくり焼くのか、電熱線で手軽に加熱するのかで、出る蒸気の質は化学的に変化する。もちろん個人の好み次第だが、概して火力で時間をかけて温められた薪ストーブのほうが、入浴者の体に力強くもゆったりと熱を届ける「包容力のあるロウリュ」を出すため、現代フィンランド人の間でも依然格上の扱いを受ける。この心地よさを可能な限り自宅の電気ストーブでも再現しようと、今日のストーブメーカーの改良合戦は、日本のインスタント食品の開発戦争と同じくらい熾烈だ。

ロウリュの質を決める「サウナ設計」の技術

さらにロウリュの軌道・速度・質感、呼吸のしやすさ（深い呼吸を助ける新鮮な空気をいかにロウリュとともに循環させるか）も、正しい知識と経験があれば調整が自在になる。設計上は、ストーブの容積や吸排気口の位置、ベンチの高さひとつでコンディションが劇的に変わるし、入浴者自身の水のかけ方によっても、ロウリュの肌心地は千差万別だ。物心ついた頃から親に倣って水かけを始めるフィンランド人は、まさにそれを巧みにコントロールする素養をもっているので驚かされる。

今日の世界各地のサウナでは、アウフグースと呼ばれるタオル回しのパフォーマンスや、蒸気に香りづけするフレグランスアロマ、退屈しのぎ用のテレビの設置など、さまざまなエンタメ趣向が入浴時間を演出する。けれど、フィンランド人はそれら一切にまったく興味がなくて、現代でも、ただ焼け石から出るロウリュへとストイックに身を委ねる。入浴中、数十秒に一回は水をかけて全身でロウリュを味わい、その心地よさを、同伴者や周りの客たちと延々品評し合って満足しているのだ。

フィンランド人のロウリュに対する執着や職人気質は、日本人が米と水と炊き方だけで極みを目指す「白米へのこだわり」に近いなと、私は常々感じている。米の品種や吸水時間や炊飯釜の違いからくるご飯の味の違いなんて、ほとんどの外国人には理解できるわけがない。ロウリュもまた同じだろう。華やわかりやすさはなくとも、そこには歴史が宿り、つくり手のこだわりが宿り、人々の心身を元気づける滋養が宿る。ジャンルは違えど、この美学に共鳴する日本人ならきっと、フィンランド・サウナならではの滋味深い心地よさを、他のどの国民よりも深く分かち合えるのではないかと思っている。

フィンランド・サウナ旅のアドバイス

・旅行者向けには、ホテルの宿泊客用サウナ、公衆サウナ、貸し切りサウナがある。手軽にローカルの雰囲気が味わえるのは公衆サウナ。ただし、公衆サウナは都市部の文化なので、小規模な地方都市や田舎地方では珍しい。首都ヘルシンキと世界サウナ首都タンペレが、バラエティと密集度で圧倒的。

・公衆サウナでは、店舗によって男女別裸入浴か水着混浴のどちらか。タオルは持参が基本で、有料レンタルはかなり割高。ロウリュのかけ方は店ごとの流儀があるので、常連さんを観察し、彼らに手ほどきを受けるのがベター。ロウリュする際は、他の客に一声かけるのも忘れずに。

・貸し切りサウナは、プライベート感に加え、立地や質からも体験価値は高い。概して行きづらい場所にあり、しかも人を集めないと割高になるので、団体ツアーに参加するのも手だ。

〈「あんた、ここより前やったら大丈夫やから」電気風呂で阿鼻叫喚をあげるフィンランド人を救ったのは…？ サウナの本場から来たマニアたちが“大阪の下町銭湯”で出会った“常連のおばちゃん”の衝撃〉へ続く

（こばやし あやな／Webオリジナル（外部転載））