〈日本人の「白米へのこだわり」と同じレベル…人口550万人でサウナ300万個、サウナの本場・フィンランド人が“水と石と蒸気”に執着する“異常な情熱”に迫る〉から続く

サウナの本場・フィンランドで、サウナ協会会長や歴史研究者を務める“筋金入りのサウナマニア”たち。そんな彼らを日本に招き、関西・中部エリアのディープな浴場を巡るツアーが決行された。

【画像】人情あふれる大阪銭湯デビューを果たしてご満悦のフィンランド人の素顔

大阪の下町銭湯では未知の「電気風呂」に悲鳴を上げ、地元のおばちゃんに助けられる。名古屋のある施設では心が揺さぶれるほどのアウフグースを体験。そんな珍道中が紹介されるのが、フィンランド在住のコーディネーター、サウナ文化研究家のこばやしあやな氏による『世界浴場見聞録』（学芸出版社）だ。ここでは、同書の一部を抜粋し、本場のサウナエリートたちが、日本の銭湯や最新サウナ施設で体験した驚きについて紹介する。

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世界の浴場を巡って確信した日本の湯の豊かさ

サウナに限らず、日本のあらゆる浴場文化は世界に誇るべき無二の心地よさや楽しみ方に満ちている。その思いは、世界中の浴場を訪ねてまさに確信に変わった。だからこそ私はずっと、サウナの国フィンランドの事業者や愛好家たちにも、それら肌で体験しに来てもらいたかったのである。

フィンランド人を引き連れた初の日本浴場ツアーが実現したのは2024年の10月。参加してくれたのは、地元のサウナ協会の会長や、高名なサウナ史研究者、私のように世界サウナ巡りを趣味としている女性など、フィンランド人のなかでもとりわけサウナ愛とこだわりの強い5名だった。

というわけで、ここからは彼らの日本浴場旅の珍道中レポートをお楽しみいただきたい。



里山のサウナで日本流の「ととのう」を体感するフィンランド人 撮影：こばやしあやな

DAY1 下町銭湯を巡り、電気風呂とナニワの人情にてんやわんや

約1週間にわたる彼らの日本旅行は、関西空港発着で関西・中部エリアに絞ったルートを巡った。全員、今回が日本初上陸（そして全員、体は元気だが無理は禁物なリタイア世代）。到着日は大阪ミナミの天王寺に宿をとって休み、翌朝からお待ちかねの浴場旅を開始した。

初日は、頼もしい地元ガイドが終日アテンドをしてくださった。「新世界」で知られるコテコテの下町・新今宮エリアの人気銭湯、入船温泉のオーナー夫妻だ。ちょうどお店が改修期だったので、絶賛工事中の無人の浴場を特別に見学させてくれた上に、銭湯経営者目線でのディープな案内役を買って出てくれたのだ。

彼らのおすすめ店で大阪名物フードを食べつつ辿り着いたのは、通天閣の足元で1953年から営業を続ける老舗銭湯の新世界ラジウム温泉。ここが彼らの銭湯デビューの地となった。

木札錠の下駄箱に靴をしまい、券売機で入浴券を買うだけでも大わらわ。さらに、低いカランの前で腰を下ろしてかけ湯をするのにも、女湯まで男性陣の戸惑いの声が漏れ響いていた。

日本の湯船は、西洋のぬるめのジャグジーしか知らない彼らには少し熱すぎるだろうかと心配したが、こわごわ足をつけたあとは、とっぷりと肩まで使って気持ちよさそうだった。また、ロウリュ式のサウナ以外はサウナと認めたがらないフィンランド人なので、昔ながらのスチームサウナに対してもイチャモンをつけてくるかと思いきや、ここまでしっかり熱くて強力なスチームサウナは西洋スパになかなかないと、すこぶる好評だった。

女湯で体を張ってくれたおばあちゃん

日本では絶対不可欠な水風呂すら、彼らにとっては異質な存在だ（フィンランドでは海や湖など「天然の水風呂」にしか入らない）。凍った湖で何十秒と留まる耐性を備えた民族とはいえ、人工水風呂に楽々3分以上浸かりっぱなしだったのは、さすがに周りの客を心配させていた。

そして案の定、阿鼻叫喚の巷と化していたのが電気風呂だ。女湯では、参加客のライリさんが躊躇しているのを見かねた常連のおばちゃんが、「あんた、ここより前やったら大丈夫やから」と、なんと一番電流の強い位置で力強く仁王立ちし、自らの身体でバリアを張ってくれた。それでもライリさんは数秒と入っていられなかったが、自分のために体を張ってくれた勇敢で親切な大阪のおばちゃんのことは、その後幾度も彼女の思い出話に登場していた。

DAY2 江戸時代の薬草蒸し風呂と、日本屈指のオフィスサウナ

2日目は、大阪から在来線を乗り継いで岐阜県大垣市まで一気に移動し、この地域で江戸時代に蘭学医が開発した「薬草蒸し風呂」を体験できる、田辺温熱保養所を訪ねた。かつて皮膚病治療に使われた巨大な樽型の蒸気浴装置で、現代でもリラックス目的だけでなく、体の不調を抱える人々が治癒目的で定期的に通うそうだ。

入浴者は真っ暗な密閉空間に起立し、タイのオップサムンプライ（編集部注：タイ古来の蒸気浴）にも似た、ブレンドハーブの香りと成分を含んだ蒸気を全裸で浴びる。特に温浴と健康の関連性に関心を抱くサウナ史研究者のヘイッキさんは、女将さんから熱心に使用ハーブの効能を聞き出していた。

ロウリュとはひと味異なる、何種もの薬草の芳香が複雑に混じった蒸気をたっぷり浴びたあとは、別室の畳の間で横になって涼み、買ってきた駅弁を食べてくつろいだ。そして再び電車で名古屋まで歩を進め、城見学などをしたあと、夜は株式会社タマディックの本社最上階にある「オフィスサウナ」へ。タマディック社は航空・宇宙分野などの技術開発企業で、2022年に坂茂設計の新社屋に完成した社員用サウナがとても先進的だと、業界内で一躍話題になった。

近年日本でも増えつつあるオフィスサウナ（勤労時間外に社員や来客が利用できる社屋併設サウナ）は、フィンランドでは半世紀前から一般化している。タマディック社の森實社長は、社員らのウェルビーイングに寄与する、日本の草分け的オフィスサウナを実現させたいと連絡をくださり、かつて一緒にフィンランド各地のサウナを視察してまわった。

本場フィンランドからたくさんのヒントを持ち帰っただけあり、浴室の綿密な蒸気設計には、サウナづくりの達人たちも太鼓判を押した。異文化の刺激疲れを感じ始めていた参加者のカリさんは、「僕たちに馴染のあるサウナだったからこそ、会話も弾んで落ち着きが取り戻せた」と、特に満足げだった。また、外気浴テラスから望む大都会の夜景や、サウナ上がりに隣室でいただく洗練されたサウナ飯の数々にも、森の民たちは終始感嘆の声を漏らしていた。

DAY3 人生初のアウフグースショー&老舗温泉街の外湯巡り

3日目の朝は、名古屋を発つ前に大人気のサウナ特化施設ウェルビー栄に立ち寄り、フィンランドにインスパイアされつつ独自の進化も遂げたジャパニーズ・サウナ文化のフルコースを楽しんでもらった。趣向を凝らしたサウナ室、部屋に霜が付くほどキンキンに冷えた水風呂、氷点下20度台の冷気浴室……と、遊び心と心地よさとの絶妙なバランスには一同感心していた。

ここでの一番鮮烈な体験は、満場一致で「アウフグース」だった。ウェルビー栄は、欧州スパサウナ発のショーアウフグース（編集部注：アロマや音楽を用いる総合演出やタオル裁きの技量で客を魅せるアウフグース）に特化した、巨大ストーブと音響・照明装置を備えた「サウナシアター」を有する。この日はなんと、2023年にアウフグース世界大会で悲願の日本人初優勝を飾った、本施設のスタッフでもあるユニットWATが、アウフグースなんぞ名も知らなかった彼らにスペシャル演舞ショーを催してくれた。

彼らのたおやかなタオルさばき、音楽とアロマと光の演出のシンクロナイゼーションに、演舞中は5人とも目が点になっていた。けれどあとで感想を聞けば、「サウナの中で心が揺さぶられたのは初めてだ！」「動きや演出の完成度が本物の舞台並みだ！」と、誰もが深い感激をあらわにしたのだ。旅行後に取ったアンケートのなかでも、最も印象に残った施設として一番得票数が高かったのが、実はウェルビー栄だった。

その後、新幹線とレトロな特急列車を乗り継いで、一行は兵庫県の城崎温泉街へ。お目当ては言わずもがな、老舗温泉旅館から浴衣を着て繰り出す外湯巡りだ。皆でたどたどしい下駄の音を響かせながら、枝垂れ柳のそよぐ川辺を闊歩するだけでも、旅情は上がり調子。ここまで大阪・名古屋と大都会続きだったので、「ヒューマンスケールの街で嬉しいなあ」と皆の顔がほころぶ。

それぞれ表情の違う公衆浴場を巡ってお湯をいただき、道中で土産物屋を冷やかす。帰り着いた旅館で待っているのは、にこやかに出迎えてくれる女将さんたちと、不在の間に敷かれたお布団、そして勢を尽くした会席料理……嗚呼こんなにも情緒と愉楽の要素をぱんぱんに包含した温浴総合体験のテンプレートに、他に世界のどこで出会えるだろうか。

ちなみに殿方たちは深夜に路地裏のスナックの暖簾をくぐり、ママや常連客に盛り立てられるがままに、（フィンランドの老舗バーでも人気の）本場のカラオケを楽しんだそうだ。

〈「入浴にここまで気を張らなければならないなんて…」サウナ大国のフィンランド人が震え上がった、日本で体験した“過酷すぎるお風呂ルール”とは〉へ続く

（こばやし あやな／Webオリジナル（外部転載））