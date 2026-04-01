〈「あんた、ここより前やったら大丈夫やから」電気風呂で阿鼻叫喚をあげるフィンランド人を救ったのは…？ サウナの本場から来たマニアたちが“大阪の下町銭湯”で出会った“常連のおばちゃん”の衝撃〉から続く

本場フィンランドのサウナ愛好家たちを引き連れた「日本浴場ツアー」。大阪、名古屋での熱狂を経て、一行は京都エリアのさらにディープな温浴体験へと足を踏み入れた。

【画像】京都市の「キングオブ銭湯」の美しすぎる装飾

大自然の古民家サウナから、芸術的な装飾が施されたレトロ銭湯まで。サウナ大国のマニアたちが「世界のどこにもない総合体験」と絶賛した、日本のお風呂文化の奥深さとは。こばやしあやな氏の著書『世界浴場見聞録』（学芸出版社）より一部を抜粋して紹介する。

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DAY4&5 京丹後の暮らしに寄り添う、酵素風呂と古民家サウナ

朝湯もしっかり堪能してから城崎温泉街を発ち、貸し切りバスで一路東へ。道中、古代神話の息づく寺社仏閣や天橋立に立ち寄りつつ、一行は京都府最北端の京丹後市にやって来た。

京丹後市には、2022年にユニークなサウナ施設が相次いで生まれ、愛好家が遠路はるばる足を伸ばす。1軒目は、酵素風呂と在日フィンランド人が監修したサウナが同じ屋根の下で楽しめるぬかとゆげ。「ぬか」は酵素風呂の温床となる米ぬか、「ゆげ」はサウナの蒸気の象徴だ。

この一風変わった温浴施設の運営者が、両温浴法の健康効果に一目置く、地元で信頼の厚い形成外科医だというのが興味深い。近年は酵素風呂の身体反応への影響を検証し、その成果を学術論文としても発表している。定期的な入浴（入酵）が、末梢循環の血流促進や睡眠の質の改善などをもたらす（*1）ことが、すでに実証されているそうだ。

*1 「酵素風呂への入酵は ヒトの身体にどのような反応を引き起こすのか？」吉岡 直樹・藤井 廉・中村 太地・立石 貴樹・田中 慎一郎『The Japanese Journal of Sauna』 vol.1、 日本サウナ学会、2024年

酵素風呂の原理をフィンランド人にわかってもらうのは苦労したが、それも百聞は一見にしかずだ。地元産のきめ細やかな米ぬかが開墾畑のように盛られた「浴室」では、少し足を踏み入れるだけで強かな温もりが足裏に伝わる。これが、中で生息する微生物が米ぬかの有機物を分解しながら放つ熱エネルギーなんだよと教えると、「誰が最初にその中で入浴しようなんて思いついたの！？」と誰もが呆気にとられていた。そんなの、私だって知りたい。

唐突ながら、私は無類の発酵オタクでもある。フィンランドの自宅では、近隣の有機農家のライ麦やオーツ麦で麦麹を自作し、味噌どころか醤油もみりんもすべて自家醸造している。数日間に及ぶ麹菌の培養作業中、麦粒が徐々に熱を帯びてきたら、麹菌が酵素を分泌しながら代謝活動を行なって、元気に増殖している証なので嬉しくなる。そんな愛おしい微生物たちの生命エネルギーに自分の身体を温めてもらえるなんて、ニヤけが止まらない。



微生物の発酵熱で温まった米ぬかに体を埋めてもらう 撮影：こばやしあやな

微生物の発酵熱だけで、ぬかの温度は60度台まで上昇するそうだ。しっかり全身を埋めてもらうと、数分後には顔面に汗が伝い始め、やがて身体の芯や末梢までぽかぽかに温もる。お腹にずっしり載ったぬかから、臓器へと熱を受容するのが特に気持ちいい。フィンランド人たちも、新感覚温浴中は良い顔だった。入浴後に貸与される京丹後ちりめんの湯浴み着も、柔和な肌心地が皆に衝撃を与え、自宅サウナのために購入する人もいた。

古民家で自然との一体感を楽しむ薪サウナ

もう1軒のサウナ施設が、京丹後市郊外の村落にある古民家を改築して生まれた蒸 ―五箇サウナ―だ。森と湖の国から来たフィンランド人たちの郷愁を誘う、平穏な里山と田園風景の広がる集落には、現在わずか14世帯30名が暮らす。この地に地域おこし協力隊の制度を利用し移住した若者が、村人から譲り受けた築百年超えの古民家の一角を薪ストーブで温めるサウナ室に改修し、村人と遠方客の両方を集わせ始めた。

古民家の前をたゆたう浅瀬の清流は、本国でも馴染み深い「天然の水風呂」だ。薪サウナで火照った身体で入水すれば、得も言えぬ快感に誘われる。日本のサウナ浴で水風呂が礼賛される理由は、その冷刺激だけでなく、全国の河川や地下水の水質の良さを全身で味わう悦びが大きい。本来のフィンランド・サウナも、自然との一体感を楽しむ営みなので、彼らが「ととのう」という感覚を知らずとも、深いシンパシーを感じながら自然体で楽しんでいるのが見てとれた。

また、オーナーが温めてくれた五右衛門風呂も好評で、夜は囲炉裏で地の食材をたくさんいただき、温浴を通じた日本の自然との対話に皆すっかりご満悦だった。

DAY6 禅僧が籠もった蒸気浴室と、日本の美を愛でる絢爛銭湯

のどかな京丹後市で2日間羽を伸ばしたあとは、いよいよこの浴場旅の最終目的地、京都市街への上洛を果たした。同じ京都府内でも、洛中洛外の混雑ぶりは覚悟していた以上だった。

だが今回は、人混みかき分け定番名所に立ち寄る暇はない。私たちがまず向かったのは、京都御所のすぐ北側に鎮座する臨済宗の禅寺相国寺だ。

14世紀末に、室町幕府三代将軍の足利義満が創建。実はかの金閣寺と銀閣寺も、足利歴代将軍が禅宗寺院の本山とした相国寺の塔頭寺院にあたる。私たちが本寺を訪れた理由は、修行僧用の浴室の貴重な遺構が、ここの境内に残されているからだった。それは湯浴が民間に普及する以前の、元祖蒸気浴のための浴室だ。普段は非公開なのだが、蒸気浴のエキスパートたちのために、寺の僧侶が特別に内部を案内してくださった。

推定1400年頃創建の相国寺の浴室には、風呂の供養を受けた際に自己と水が一如であることを悟った菩薩が祀られる。浴室は、修行のうえで心と体の垢を落とす場として、住み込みで修行に励む歴代の禅僧たちに使われ続けてきた。ただし現代はもう風呂での湯浴に切り替わっているので、今の浴室に残る遺構は、最初期の蒸気浴部屋を復元したものだ。

切妻屋根の建物内に入ると、質素な広間の中央に蒸気浴のための小屋が佇む。壁を隔てた裏手の空間に巨大な釜戸があり、そこで沸かした熱湯を、細い水路を通じて徐々に小屋内の水瓶へと流し込む。その湯から立ち上る蒸気を浴びつつ、同時にかけ湯も行なったそうだ。浴室の利用に際しては、脱衣から湯の汲み取り方まで、厳しい規律が敷かれていたという。

実際に入浴はできずとも、自国の蒸気浴文化とはまったく手法も背景も異なる異国の蒸気浴文化の一端を知れて皆満足げだったが、とりわけ、案内役の僧侶が自ら語る修行の裏話が、彼らの興味を引いていた。蒸気浴室から湯船へと場が移った現代でも、入浴時間が修行の一環であることに変わりはない。特に若年僧侶は年配僧侶の洗体やマッサージを担当するため、細かく定められた順序の終始を記憶し、正確に実践しなければならないそうだ。彼が当時必死にメモしていたノートも見せてもらったのだが、舌を巻く詳述のオンパレードで、入浴にここまで気を張らなければならないのは正直嫌だ……と一同愕然としていたのが可笑しかった。

浴場旅のフィナーレは、京都市のキングオブ銭湯と名高い、1933年開業の船岡温泉で迎えた。旧・料亭旅館の建築を浴場に改築してあり、風呂屋の水準をはるかに超える豪奢な装飾に彩られた脱衣所や浴場は、国の有形文化財にも登録されている。開店時間前には、店主が美術館さながらの浴室の見どころを丁寧に案内してくださった。そして、一番風呂を目指してどっと入ってきた地元客と一緒に、名残惜しくも最後にして最高峰の大衆露天風呂と、本国に帰ったら絶対に出会えない日本人好みの熱々熱気浴型サウナを、しっかり堪能した。

温浴体験を通じて、日本らしさそのものを堪能

こうして盛りだくさんの日本浴場ツアーは無事に閉幕し、後日参加者からは賛辞とフィードバックをどっさりいただいた。彼らが一様に口にしていたのが、日本の温浴体験は浴場内だけで完結しない、という点だ。浴場が気持ちよくて千差万別なのは言うまでもなく、どこに行ってもアメニティや副次サービスの質・ご飯の美味しさ・人々の細やかなホスピタリティすべてに感銘を受けたという。そう、それこそが、日本が世界に誇れる豊かな浴場文化の姿だ。

「温浴体験を通じて、日本らしさそのものを堪能できた旅だった」と、ある人はアンケートに書いていた。やはり見知らぬ土地の浴場で入浴することは、それまで縁のなかった誰かの暮らしの深層部にまで思いを巡らせることのできる、好奇心と慈愛に満ちた素敵な営みなのだ。

だから私はこれからも、この世界をもっと知るために、浴場旅を続けていくのだろう。

（こばやし あやな／Webオリジナル（外部転載））