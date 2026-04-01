童謡を歌い継ぎ、世界中に広めてきた由紀さおり（79）安田祥子（84）姉妹。1986年（昭61）に童謡コンサートをスタートさせ、40周年という節目を記念したベストアルバム「日本の四季」を4月15日に発売する。そして6月11日には東京・渋谷公会堂で40周年記念公演を行う。

アルバムの聞きどころなどを聞いた。【取材・構成＝松本久】

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−これまでに発売したアルバム「あの時・この歌」シリーズ11作品の中から再生回数の多い40曲を選びました。日本の四季を感じられる構成にした理由は何ですか

由紀 今は流行語大賞（25年）でも「二季」が選ばれる時代だけど、歌の中には春夏秋冬が残っていて、童謡はその風景をちゃんと表現している。CDの音質も良くしました。せめてこういう楽曲だけは、次の世代の若いお父さんやお母さんが、お子さんたちに歌って聞かせてあげてほしいと思う2枚組です。

−40作のうち好きな歌を一つ挙げてもらうと

由紀＆安田 それはなかなか難しいですね。

安田 86年の日本レコード大賞で、童謡アルバム「あの時、この歌」が企画賞をいただいて、2人で初めてテレビで歌ったのが「赤とんぼ」。（ユニットとして10回出場した）紅白でも3回歌っています。

由紀 「赤とんぼ」は聞く人によって、（イメージの中で）本当に赤とんぼが飛んでくる人がいるかもしれない。自分の父や母の暮らした田舎の風景や、学校の先生を思い出す人もいるかもしれない。それぞれの人が聞いて想像するものが違っていいはず。そういうキャパシティーの広さと深さ、全部言わなくても何か伝わるものがあふれているのが、先人たちの残した歌の数々だと思う。

−童謡の歌詞の言葉を知らない、意味も分からないという人もいますよね

由紀 「故郷（ふるさと）」の歌詞にある「うさぎ“追いし”」が「うさぎ（を食べると）“おいしい”」って言われたりするようなね。

安田 （「うさぎ追いし“か”の山」は）「山に蚊がいっぱいいて…」みたいにね。

由紀 時代とともに仕方がないことなんだけれど、自分たちが過ごしてきた日本の原風景はこういうものだったっていうことは私たちの世代では「共通項」としてある。それを残したい気持ちがあるんです。それと（99年に亡くなった）母には「姉妹2人で歌ってほしい」という思いが強かったので、2人で歌うことが、お母さんに対する感謝というので続けてきたことが大きいです。

安田 そうですね。

−安田さんはクラシック、由紀さんは歌謡曲とジャンルは違うけれどお母さんは一緒に歌って欲しかったわけですね。それで85年に2人で歌唱した童謡アルバム「あの時、この歌」を発表した

由紀 はい。私もお姉ちゃんも（SP盤）78回転の時代から童謡を歌っています。あの時はレコードからCDに移行するタイミングで、お客さまからもCDでアルバムを出して欲しいという要望があったのかなと思います。

◆由紀さおり（ゆき・さおり）本名・安田章子。1946年（昭21）11月13日生まれ、群馬・桐生市出身。小学生の時から「ひばり児童合唱団」で童謡歌手として活躍。69年に由紀さおりとして「夜明けのスキャット」で再デビューし150万枚のヒット。歌手だけでなく女優、司会、バラエティーなどで幅広く活動。CMソングは300曲以上歌唱。12年に紫綬褒章、19年に旭日小綬章。趣味は陶芸、日舞（花柳和可沙織）。

◆安田祥子（やすだ・さちこ）1941年（昭16）9月9日生まれ、川崎市出身。小学生の時から「ひばり児童合唱団」で童謡歌手として活躍。東京芸大大学院修士課程修了。同大講師を18年続け、コンサート活動に専念するために退任。ボイストレーナーとしても活動。13、21年に文部科学大臣表彰。草苑保育専門学校特任講師、NPO法人「音楽で日本の笑顔を」顧問。