フォーデンの偽9番はプランBにはならない？ 日本戦でイングランドは前半オンターゲット0本。ケインの不在が大きく影響
6月のW杯に向けた親善試合で日本代表はイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦した。
イングランドは3月の代表ウィークでは35名を招集して話題となったが、結局ウルグアイ戦後に8名が離脱となり、27名でこの試合に臨んでいる。
さらにレアル・マドリードのジュード・べリンガム、バイエルンのハリー・ケインといった主力にも負傷のリスクがあったようで、後者は日本戦ではメンバー外となった。
試合は基本的にイングランドが保持する展開となり、日本は後方で構える形に。ボールを奪えば果敢に前進する姿も見せており、得点シーンのようにカウンターでも怖さを見せていた。
終盤はイングランドがダン・バーン、ハリー・マグワイアと長身DFを投入してセットプレイから日本ゴールを脅かしたが、GK鈴木彩艶を中心にゴールを割らせず。三笘のゴールが決勝点となり、1-0でイングランドを下した。
ケイン不在だったこともあり、イングランドはボックス内で怖さを見せられず。『Opta』によると、前半は枠内シュートゼロ本、親善試合でいえば2017年11月のドイツ戦以来のことだという。ドミニク・ソランケらを投入した後半での枠内シュートは4本だった(データは『Sofa Score』より)。
この試合では前述のように主力FWが不在。フィル・フォーデンの偽9番をテストしたが、思ったような結果を得ることはできなかった。
パーフェクトカウンター#三笘薫 と #中村敬斗 の2人で完結— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 31, 2026
一度広げたボールを中村敬斗が
完璧なグラウンダークロスで通し
三笘薫がゲットゴール
これ以上ない最高のカウンター完結
アウェイ日本が前に
国際親善試合
日本 v イングランド
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