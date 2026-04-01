【外出先で差がつく】「育ちがいい人」の親が最初にやめさせた、たった1つのこと
「おはしを正しくもつ」「自分で歯を磨く」「整理整頓をする」「ありがとうを伝える」…など、小学校入学前後に知っておきたい93のおやくそくを紹介した書籍『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』が発売された。
「小学校入学準備にぴったり」「生活の基本でありながら、これまでどう教えればいいのかわからなかったので助かる」など多くの口コミが寄せられている。
本書では、生活のきほんや言葉づかい、心の守り方、学校での過ごし方まで子どもたちの毎日に欠かせないテーマを幅広く網羅している。その中から「傘を正しく使おう」という項目を取り上げる。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
傘の危ない使い方
小学1年生の子どもがいる会社の先輩が、こんな話をしていた。
雨の日、お子さんと一緒に傘をさして歩いていたときのことだ。
お子さんは傘をさしていたのだが、腕を振るたびに、傘の先が左右に大きくぶれていた。
ちょうど後ろを歩く人の顔の高さで、先端が何度も横切るような状態だったそうだ。
そのまま歩いていると、すれ違う人が明らかに避けるようになった。
一人は軽く顔をしかめて、体を引いたらしい。
その瞬間、先輩は「あ、やばいな」と思ったという。
人混みを抜けた先で、お子さんにこう話しかけたそうだ。
「さっき、みんなちょっと避けてたの気づいた？傘が当たりそうだったんだよ。あれ、相手からするとけっこう怖いんだよね」
そしてこのように伝えたそうだ。
「傘は先端が尖っているし、危ないものなんだよ。傘を使うときはまわりの人を考えて使うようにしようね」
それ以降は、人に当たりそうになることはなくなったそうだ。
そして先輩はこう話していた。
「こういうのって、親が見てるときはいいけど、
ひとりのときにやってたらと思うと、ちょっと怖いよね。
誰かに当ててから気づく、じゃ遅いからね」
傘を正しく使おう
たしかに、と思った。
こうした“気づけそうで気づけないこと”が、外ではそのまま差になるのだ。
大人になっていく上で必要な93のおやくそくを収録した『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』という本がある。そのなかには、「かさを ただしく つかおう」という項目がある。
・かさで まわりが みえなくならないように ちゅういする。
・かさを あけしめするとき ほかの ひとに しずくが かからないようにする。
・つかいおわった かさは ひろげて かわかしてから しまおう。
『まいにちがたのしくなるおやくそく できるかな？』（p73）より引用。
特に「かさで まわりが みえなくならないように ちゅういする」というのは、とても大切だ。
傘は実は誰かを傷つけてしまう可能性があるものだと、まず知ることが必要だろう。親子で「傘を使うとき、何に気をつけるんだっけ？」と、一度立ち止まって考えてみたい。