気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

信用できる人の共通点

「この人、なんか信用できる」と感じる人には、ある共通点がある。

それは、意外にも“ちゃんとしていない”ことだ。

完璧を目指して、何もできなくなる人よりも、

多少雑でも、きちんと前に進む人のほうが、信頼される。

なぜか。

人は、「理想を語る人」ではなく、

「実際に動いている人」を信じるからだ。

どれだけ正しいことを言っていても、

行動が伴わなければ、信用は積み上がらない。

逆に、少し不格好でも行動している人は、

それだけで「この人は現実を生きている」と感じさせる。

物事はほどほどにやる

ここで重要になるのが、「ほどほどにやる」という姿勢である。

私はヘロンが挙げた、「面倒なら、マクドナルドに行けばいい」という例えが好きだ。このアドバイスに、抵抗を示す人もいるかもしれない。「ファストフードは体に悪いから、私は絶対に行かない！」という声が聞こえてきそうだ。

しかし、何も食べずにつらい思いをするくらいなら、何でもいいから食べたほうがいい。次にスーパーに買い物に行ったときに、健康にいい食材を買えばいい。とりあえず今は、ビッグマックを食べる。食べること自体はいいことだ。

カウンセラーで作家のKC・デイビスも、物事をほどほどにやることを勧めている。

デイビスは「不要なものはすべてリサイクルしなければならない」というプレッシャーを感じて家の掃除を先延ばしにしてしまうくらいなら、ただ捨ててもいいとアドバイスしている。

もちろん、リサイクルはいいことだし、毎日マクドナルドばかり食べるのは体によくない。しかし、どうしても気が進まないときは、何もしないよりは何か行動を起こすほうがいい。行動を起こせば、状況を改善できる。そのうえで、次回は違った選択をすればいい。

――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』

つまり、「ほどほどにやる」というのは、手を抜くことではない。

「止まらないための工夫」である。

完璧を目指して動けなくなる人よりも、

不完全でも一歩を踏み出せる人のほうが、結果として前に進み続ける。

そして、その積み重ねが「この人はちゃんとやる人だ」という印象をつくる。

信用とは、大きな成果や正しさから生まれるものではない。

「今日もやっている」という、小さな行動の継続から生まれる。

だからこそ、気が進まない日こそ、

“完璧にやる”のではなく、“とりあえずやる”を選ぶ。

それが、遠回りに見えて、いちばん確実に信用を積み上げる方法なのだ。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）