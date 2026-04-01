「この人、なんか信用できる」と思われる人の“地味すぎる共通点”
気がつくと、1日があっという間に過ぎ去っているあなたへ。
人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？
その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）
信用できる人の共通点
「この人、なんか信用できる」と感じる人には、ある共通点がある。
それは、意外にも“ちゃんとしていない”ことだ。
完璧を目指して、何もできなくなる人よりも、
多少雑でも、きちんと前に進む人のほうが、信頼される。
なぜか。
人は、「理想を語る人」ではなく、
「実際に動いている人」を信じるからだ。
どれだけ正しいことを言っていても、
行動が伴わなければ、信用は積み上がらない。
逆に、少し不格好でも行動している人は、
それだけで「この人は現実を生きている」と感じさせる。
物事はほどほどにやる
ここで重要になるのが、「ほどほどにやる」という姿勢である。
しかし、何も食べずにつらい思いをするくらいなら、何でもいいから食べたほうがいい。次にスーパーに買い物に行ったときに、健康にいい食材を買えばいい。とりあえず今は、ビッグマックを食べる。食べること自体はいいことだ。
カウンセラーで作家のKC・デイビスも、物事をほどほどにやることを勧めている。
デイビスは「不要なものはすべてリサイクルしなければならない」というプレッシャーを感じて家の掃除を先延ばしにしてしまうくらいなら、ただ捨ててもいいとアドバイスしている。
もちろん、リサイクルはいいことだし、毎日マクドナルドばかり食べるのは体によくない。しかし、どうしても気が進まないときは、何もしないよりは何か行動を起こすほうがいい。行動を起こせば、状況を改善できる。そのうえで、次回は違った選択をすればいい。
――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』
つまり、「ほどほどにやる」というのは、手を抜くことではない。
「止まらないための工夫」である。
完璧を目指して動けなくなる人よりも、
不完全でも一歩を踏み出せる人のほうが、結果として前に進み続ける。
そして、その積み重ねが「この人はちゃんとやる人だ」という印象をつくる。
信用とは、大きな成果や正しさから生まれるものではない。
「今日もやっている」という、小さな行動の継続から生まれる。
だからこそ、気が進まない日こそ、
“完璧にやる”のではなく、“とりあえずやる”を選ぶ。
それが、遠回りに見えて、いちばん確実に信用を積み上げる方法なのだ。
（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）