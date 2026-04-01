ＣＳ放送の「ＴＢＳ ＮＥＷＳ」キャスターを務めるフリーの柴田文子アナウンサーが、難関試験に合格したことを報告した。

３１日までにインスタグラムで「このたび、第６５回気象予報士試験に合格しました」と発表。「資格を取得するまでに丸４年かかりました。出口の見えない真っ暗なトンネルの中を、一人でひたすら走り続けている感覚。試験中に問題が解けず過呼吸になったり、試験後に号泣しながら家路に着いたり。勉強している時は分かることがこんなに楽しいのに、試験本番は苦しくて仕方がない。そんな日々が４年間続きました」と明かした。

「これで最後にしようと決めていた今回の冬の試験。今までで一番問題と喧嘩しなかった！出せる力は出し切った！！と、初めて清々しい気持ちになり、気象を学べたことへの感謝の思いでいっぱいになりました」と思いを吐露。

「モチベーションの維持が難しく、心がすり減りながらもなんとか合格できたのは、どんなに落ちても信じて応援し続けてくれた家族や友人、同僚、周りの方々のおかげです。少しでも恩返しができるよう、これからも日々精進してまいります」と感謝を伝えた。

気象予報士試験の合格率は５％前後を推移する難関国家資格として知られる。フォロワーからは「めっちゃすごい！！！おめでとうございます」「超難関資格！合格おめでとう」「努力は裏切らない」「柴田さん…凄すぎます！！！」などの声が寄せられている。

柴田アナは大阪芸術大学芸術学部卒。ＮＨＫ福岡などの番組に出演。