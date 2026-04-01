上も下も…aespa・ウィンター、真っ白な攻め衣装で健康美を披露！強烈な雰囲気に「落ち着け」

ガールズグループaespaのウィンターが、大胆なスタイルで隠れた魅力を披露した。

去る3月31日、ウィンターは自身のインスタグラムを更新。

【写真】攻めてる…ウィンターの大胆肌見せ

キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ファッションブランド「ポロ ラルフローレン（POLO RALPH LAUREN）」とのコラボ撮影である、ウィンターは、普段の清楚で可愛らしいイメージから脱却し、成熟した強烈な雰囲気を醸し出した。

（写真＝ウィンターInstagram）

写真のなかのウィンターは、白色のノースリーブのボディスーツを着用し、引き締まった体型を包み隠さず露わにした。深く開いたUネックのデザインとスリムなシルエットは、ウィンターの美しい肩と無駄のない線を際立たせ、ギャップを加えた。

投稿を目にしたファンからは、「落ち着け私」「ホットすぎ」「大好き」といった反応が寄せられていた。

なお、ウィンターが所属するaespaは、来る4月11〜12日に京セラドーム大阪、25〜26日に東京ドームでドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR-SYNK：AXIS LINE in JAPAN［SPECIAL EDITION DOME TOUR］」を開催する予定だ。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。