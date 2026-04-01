mofusandぷよむにグミ新作♡3種フルーツで癒しのおやつ時間

可愛すぎるにゃんこたちに癒されるおやつが登場♡mofusandの人気グミシリーズ「ぷよむにグミ」から、新作フルーツミックスが発売されます。見て楽しいパッケージと、クセになる食感が魅力のグミは、おやつタイムをもっと特別にしてくれる存在。日常にちょっとした癒しをプラスしたい方におすすめです♪

ぷよぷよ食感がクセになる



新作「ぷよむにグミ 3種のフルーツミックス」は、ぷよぷよ＆むにむにの独特な食感が特徴。

キウイ・ピーチ・オレンジの3つの味わいが楽しめ、フルーツのジューシーさとやわらかな食感が絶妙にマッチしています。キウイにはチアシード入りで、見た目にも楽しい仕上がりです。

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癒しのパッケージデザイン



mofusandのにゃんこたちがパッケージや個包装に登場。各フレーバーごとに3種類のデザインがランダムで入っているので、どれが出るか開ける楽しみもあります。

思わず集めたくなる可愛さで、見ても癒されるアイテムです。

商品ラインナップ



mofusand ぷよむにグミ 3種のフルーツミックス



価格：300円（税抜）

内容量：160g

販売地域：全国

癒しのおやつタイムに♡



可愛さと美味しさを兼ね備えたmofusandのぷよむにグミは、毎日のちょっとしたご褒美にぴったり♡大容量タイプなら、家族や友達とシェアするのも楽しい時間になりそうです。

忙しい日常の中で、ほっと一息つける癒しのおやつタイムを楽しんでみてくださいね♪