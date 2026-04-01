驚きの軽さと機能性が毎日を支える！【無印良品】のブルゾンがAmazonで販売中！
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雨の日も晴れの日もこれ一着で決まる！【無印良品】のアウターがAmazonで販売中！
撥水加工を施した生地を使用しており、急な雨にも対応できる便利な一着。UPF50+のUVカット機能を備えているため、強い日差しから肌を守ってくれる。リサイクルナイロンを100％使用した環境に優しい素材で、軽やかな着心地を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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撥水加工が施された生地を採用しているため、外出先で急に雨が降り出しても水を弾いてくれる。天候の変化が激しい季節の変わり目や、アウトドアシーンでも頼りになる。
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紫外線保護指数の最高値であるUPF50+の機能を持っており、日差しが強い日の外出をサポートする。着るだけで手軽にUV対策ができるため、屋外での活動に最適だ。
素材には環境に配慮したリサイクルナイロンを100％使用している。薄手で非常に軽やかな質感に仕上がっており、長時間着用してもストレスを感じにくい快適な着心地だ。
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シンプルなジップアップデザインで、どんなコーディネートにも合わせやすい。余計な装飾がないため、カジュアルな日常着としてはもちろん、運動時などのアクティブな場面にも馴染む。
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