日本に敗戦も「世界の終わりではない」。イングランド指揮官が“ゼロトップ”に言及「偽９番か普通の９番かという問題ではなく...」

日本に敗戦も「世界の終わりではない」。イングランド指揮官が“ゼロトップ”に言及「偽９番か普通の９番かという問題ではなく...」