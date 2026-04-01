日本に敗戦も「世界の終わりではない」。イングランド指揮官が“ゼロトップ”に言及「偽９番か普通の９番かという問題ではなく...」
森保ジャパンに屈した。
イングランド代表は現地３月31日、チケット完売のウェンブリー・スタジアムで、日本代表と対戦。23分に三笘薫のゴールで先制を許す。その後も反撃を試み、終盤は猛攻を仕掛けたが、最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。
トーマス・トゥヘル監督が『ITV』のインタビューに対応。現地メディア『sky sports』が伝える。
「もちろん悔しい。負けるのはいつだって辛いし、ホームで負けるのは特に悔しい。前半のカウンターアタックがきっかけで、大したミスもなく失点してしまった。
こういう試合は必要だし、相手が強敵であることは分かっていた。何人かの選手が欠場していたしね。また新しいフォーメーションを試したし、色々と試してみた。これから学んでいかなければならない」
絶対エースのハリー・ケインがコンディション不良で欠場。本来はトップ下や右サイドを得意とするフィル・フォーデンを前線に配置。いわゆる“ゼロトップ”を採用した。
「冷静に考えなければならない。世界の終わりではない。決して気持ちの良いことではないし、好ましいことでもないが、偽９番か普通の９番かという問題ではなく、パフォーマンスを発揮し、存在感を示し、１対１で勝ち、勇敢であることが重要なのだ」
そう話した指揮官は、「もっと良いプレーができるはずだが、対戦相手はよく訓練されたチームだった」と日本を称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
イングランド代表は現地３月31日、チケット完売のウェンブリー・スタジアムで、日本代表と対戦。23分に三笘薫のゴールで先制を許す。その後も反撃を試み、終盤は猛攻を仕掛けたが、最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。
トーマス・トゥヘル監督が『ITV』のインタビューに対応。現地メディア『sky sports』が伝える。
「もちろん悔しい。負けるのはいつだって辛いし、ホームで負けるのは特に悔しい。前半のカウンターアタックがきっかけで、大したミスもなく失点してしまった。
絶対エースのハリー・ケインがコンディション不良で欠場。本来はトップ下や右サイドを得意とするフィル・フォーデンを前線に配置。いわゆる“ゼロトップ”を採用した。
「冷静に考えなければならない。世界の終わりではない。決して気持ちの良いことではないし、好ましいことでもないが、偽９番か普通の９番かという問題ではなく、パフォーマンスを発揮し、存在感を示し、１対１で勝ち、勇敢であることが重要なのだ」
そう話した指揮官は、「もっと良いプレーができるはずだが、対戦相手はよく訓練されたチームだった」と日本を称賛した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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