イングランドのトゥヘル監督が日本戦を振り返る。「対戦相手はよく訓練されたチームだった」。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

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　森保ジャパンに屈した。

　イングランド代表は現地３月31日、チケット完売のウェンブリー・スタジアムで、日本代表と対戦。23分に三笘薫のゴールで先制を許す。その後も反撃を試み、終盤は猛攻を仕掛けたが、最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。

　トーマス・トゥヘル監督が『ITV』のインタビューに対応。現地メディア『sky sports』が伝える。

「もちろん悔しい。負けるのはいつだって辛いし、ホームで負けるのは特に悔しい。前半のカウンターアタックがきっかけで、大したミスもなく失点してしまった。

　こういう試合は必要だし、相手が強敵であることは分かっていた。何人かの選手が欠場していたしね。また新しいフォーメーションを試したし、色々と試してみた。これから学んでいかなければならない」
 
　絶対エースのハリー・ケインがコンディション不良で欠場。本来はトップ下や右サイドを得意とするフィル・フォーデンを前線に配置。いわゆる“ゼロトップ”を採用した。

「冷静に考えなければならない。世界の終わりではない。決して気持ちの良いことではないし、好ましいことでもないが、偽９番か普通の９番かという問題ではなく、パフォーマンスを発揮し、存在感を示し、１対１で勝ち、勇敢であることが重要なのだ」

　そう話した指揮官は、「もっと良いプレーができるはずだが、対戦相手はよく訓練されたチームだった」と日本を称賛した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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