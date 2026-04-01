◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 9-0 ロッテ(31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの清宮幸太郎選手が1試合2本のホームラン。開幕4戦4発の活躍で、チームの今季初勝利に貢献しました。

『2番・ファースト』でスタメン出場した清宮選手は3点リードの2回、ロッテ先発・木村優人投手のストレートを右中間スタンドへ飛び込む第3号3ランHR。さらに7回にもライトへ第4号ソロを放ちました。

この試合でノーヒットノーランを達成した細野晴希投手とともにヒーローインタビューを受けた清宮選手。

9回2アウトの守備では微妙なファーストゴロを捕球できず(結果はエラー)ノーヒットノーランを消す可能性があったため、「危うく最悪な景色になりそうで……。もう本当に本当に良かったです」と安堵(あんど)の表情を浮かべ、スタンドを笑いに包みました。

バッティングについては「細野のために打ちました」とキッパリ。そして「こうやって細野がチームを勢いづける素晴らしいピッチングをしてくれたので、ここからもっとDOMIっていけるんじゃないかと思います」と、自ら考案したチームスローガンを使ってこの先の戦いを見据えました。

清宮選手は開幕カードのソフトバンク戦でも第1戦、第3戦でそれぞれホームランを放っており、これで開幕4試合で4本のホームラン。シーズン序盤から圧倒的な打撃を見せています。