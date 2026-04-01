◆国際親善試合 イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン）

サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表（同４位）に１―０で歴史的勝利を挙げた。

前半２３分に中盤でのボール奪取からカウンターを繰り出し、中村敬斗のクロスを三笘薫が右足シュートを流し込んで日本はファーストシュートで先制した。

後半はホームで負けられないイングランドの猛攻を浴びるが、ＧＫ鈴木彩艶の好セーブや集中力の高い全員の守備もあり、シャットアウト。過去３度戦い、１分け２敗だったＷ杯優勝候補から、大きな自信を付ける勝利を手にした。

スコットランド戦の勝利（１〇０）に続き、英国遠征は２連勝締め。これで２０１８年発足の森保ジャパンは、対欧州勢の戦績を７勝１分け（引き分けは２２年カタールＷ杯決勝トーナメント１回戦クロアチア戦。ＰＫ戦は記録上引き分け扱い）とした。Ｗ杯でのドイツ戦、スペイン戦や、２３年に行われた敵地のドイツ戦も含まれており、世界の強国を相手に、驚異の戦績となっている。

１次リーグでＦ組に入った北中米Ｗ杯では、オランダ、チュニジア、スウェーデンと同組となっているが、欧州勢２つとの対戦でも、自信を持って戦いに臨めるはずだ。