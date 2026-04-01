◆サッカー国際親善試合 イングランド０―１日本（３月３１日・英ロンドン＝ウェンブリースタジアム）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、敵地で同４位のイングランド代表に１―０で勝利。通算４戦目で初の白星を手にし、Ｗ杯本大会のメンバー発表前最後の実戦を英国遠征２連勝で締めくくった。前半２３分にＭＦ三笘薫がカウンターから先制弾を決めると、そのまま逃げ切った。

“聖地”ウェンブリースタジアムでイングランド代表が敗れるのは、２４年１０月の欧州選手権ギリシャ戦以来（１●２）。サポーターも失望した様子で、試合終了前から席を後にする人が見られ、敗北が決まった瞬間には７万９２３３人が集ったスタンドからブーイングが注がれた。

英メディア「ＢＢＣ」は試合後のレポートで「残念な結果に終わった」と記述。絶対的エースのＦＷハリー・ケインがベンチ外だったことから「イングランドの攻撃陣に脅威が欠けていたことから、改めて彼の重要性が改めて浮き彫りになった」とすると「最大の収穫は、ハリー・ケインの決定力がない状態で、トゥヘル監督率いるイングランド代表がどのような戦い方をするのかという懸念が再び浮上したことだ」と評した。

また、同じく英メディア「ザ・ガーディアン」は、「三笘薫がゴールを決め、日本がイングランドに勝利、トゥヘル監督にＷ杯の頭痛の種を突きつける」とタイトルをつけたレポートを掲載。こちらでもケインの不在に言及し「ハリー・ケイン抜きで、チームは強豪相手に勝利できるのか。その答えは、次第に苛立たしさが増す９０分間を通して明らかになった。答えは『ノー』だった」と評価。再三チャンスを作りながら、決定力を欠いた攻撃陣の課題を挙げながら「トゥヘル監督には考えるべきことが山ほどある」と記した。