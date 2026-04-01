◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ▽決勝 イタリア１―１（ＰＫ１―４）ボスニア・ヘルツェゴビナ（３１日）

欧州プレーオフの決勝４試合が行われ、イタリアは３大会連続で欧州予選敗退となった。ボスニア・ヘルツェゴビナにＰＫ戦の末敗れた。

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イタリアに三度（みたび）悲劇が訪れた。３大会ぶりのＷ杯出場を狙い、ボスニア・ヘルツェゴビナと激突したが、前半１５分に先制も、同４１分にセンターバックのバストーニが退場し、１人少ない後半３４にＦＷタバコビッチに同点弾を許した。試合は延長戦に突入したものの両チーム得点を奪えず。激闘はＰＫ戦での決着に。３人目までにイタリアが２人外したのに対し、先行のボスニア・ヘルツェゴビナは４人目まで全員が決めて勝利を収めた。

１８年ロシア大会、２２年カタール大会はまさかの予選敗退。ブラジル（５回）に次ぎ、ドイツと並んで歴代２位の優勝回数（４回）を誇る強国はＷ杯の大舞台から遠ざかった。０６年ドイツ大会の優勝に貢献した“闘犬”の異名で知られるガットゥーゾ氏を昨年６月に新監督に迎えて再建を図るも、またも世界の舞台に届かなかった。

欧州予選では６勝２敗の成績だったが、８戦全勝のノルウェーに１位を譲り、２位でプレーオフへ。準決勝では北アイルランドを２―０で下し、この日の決勝に駒を進めていたが、無念の敗退となった。

勝利したボスニア・ヘルツェゴビナは本大会でＢ組に入り、カナダ、カタール、スイスと同組となる。