女優・吉岡里帆の報告にフォロワーが沸いた。

吉岡は１日までにインスタグラムを更新し、「ただいまっ」とコメント。「＃どん兵衛＃どんぎつね」とハッシュタグを付け、耳としっぽを付けて「どんぎつね」にふんした最新姿をアップした。

「どんぎつね」は「日清のどん兵衛」のＣＭキャラクター。かつて星野源と出演したＣＭでは、１人暮らしの男が食べる「どん兵衛」のおあげ越しに「どんぎつね」が化身として現れるというストーリーを演じた。ふっくらとしたおあげをイメージしたきつねコスプレの吉岡が、食べられるたびに「あいたっ」と声を上げる姿などがＳＮＳで話題となり、「萌え死にそう」などのコメントが相次いだ。

同社の公式サイトでもこの日までに「４年の時を経て帰ってきた、”あの”どんぎつね」とし、吉岡が再び「どんぎつね」に復活した新ＣＭ動画が公開。ノースリーブのドレスで寝転がるなど、さらに妖艶（ようえん）さを増したカットも。フォロワーは「きゃーー！かわいい、お帰りなさい」「きたぁぁぁぁぁ！」「おかえり〜待ってたよ〜」「素敵すぎてため息」「４年間どこで何をやっていたんだろうって考えるのも楽しいです」「まさかの復活」「前より色気がヤバくなってる」「一段と美しいですね」「大人になった色香を感じる」と多くの反響が寄せられている。