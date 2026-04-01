1st写真集が発売の宮原華音、『週プレ』で魅せた20代最後のグラビア

宮原華音が、3月30日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』15号グラビアに登場。

宮原華音 ©笠井爾示／集英社

【プロフィール】

宮原華音（みやはら・かのん）

1996年4月8日生まれ 東京都出身

身長170cm B82 W59 H86

血液型＝A型

「2012年三愛水着イメージガール」に当時最年少で就任。特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』（テレビ朝日）にクロトー役で出演。現在放送中のドラマ『牙狼〈GARO〉東ノ界楼』（TOKYO MX 、毎週木曜22：00 ～、BS日テレ、毎週木曜24：30 ～）に出演中。1st写真集『K.O～kanon origin～』（ワニブックス）が4月8日（水）に発売。

公式Instagram ＆ X【@miyahara_kanon】

公式TikTok【@kanon_miyahara】

今号の『週プレ』は、進化しつづけるスーパーボディ・本郷柚巴の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、ネクストブレイク女優・和内璃乃の目をひく端正なルックス、グラビアレジェンド・天木じゅんから衝撃の発表が！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】宮原華音写真集「クールな顔した、乙女。」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 3月30日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】宮原華音写真集「クールな顔した、乙女。」©笠井爾示／集英社

＜特集情報＞

高市首相が怯えるトランプ「忠誠心テスト」追試の中身、祝開幕!! 2026プロ野球・新外国人43名全員ガチ査定！ サッカー日本代表森保一監督と堂安律のWインタビューも！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』15号は3月30日に発売！