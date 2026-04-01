サッカーのワールドカップの欧州プレーオフ決勝が日本時間1日、各地で行われ、日本（FIFAランク18位）の1次リーグF組の最後の枠に同38位のスウェーデンが決定した。

8大会連続8回目の出場となる日本は1次リーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと3戦行う。

前回の32か国から48か国が参加となった今大会。2022年のカタール大会では ドイツ、スペイン、コスタリカと強豪揃いのグループに入った日本。決勝トーナメントに進出したが、1回戦でクロアチアと対戦し1ー1のまま延長戦でも決着つかず、結果PK戦の末1ー3で敗退。W杯の歴代最高成績タイのベスト16で大会を終えた。今大会は悲願のベスト8進出を狙う。

またこの日、サッカー日本代表は強豪イングランド（同4位）に1ー0で初めて勝利し、歴史的な1勝を挙げた。

【日本代表 W杯試合日程】※カッコ内はFIFAランキング

■第1戦 オランダ（6）

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月15日 5:00

■第2戦 チュニジア（44）

会場：エスタディオ・モンテレイ

日本時間：6月21日 13:00

■第3戦 スウェーデン（38）

会場：ダラス・スタジアム

日本時間：6月26日 8:00

