├歴史的イングランド撃破も三笘「自信はありました」逞しさ増す日本代表

├「パスを出せてよかった」中村敬斗が好アシスト…イングランド初撃破に「正直鳥肌が立つ」

└中盤の底で常に冷静…攻守に光った鎌田大地「落ち着かせられるようにできたらと」

【KIRIN WORLD CHALLENGE】(ウェンブリー)日本 1-0(前半1-0)イングランド<得点者>[日]三笘薫(23分)<警告>[日]渡辺剛(90分+3)、小川航基(90分+4)