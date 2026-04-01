日本vsイングランド 試合記録
【KIRIN WORLD CHALLENGE】(ウェンブリー)
日本 1-0(前半1-0)イングランド
<得点者>
[日]三笘薫(23分)
<警告>
[日]渡辺剛(90分+3)、小川航基(90分+4)
├聖地ウェンブリーに三笘薫が舞った!! 最後は耐え抜いた森保J、イングランドに歴史的初勝利!!
├歴史的イングランド撃破も三笘「自信はありました」逞しさ増す日本代表
├「パスを出せてよかった」中村敬斗が好アシスト…イングランド初撃破に「正直鳥肌が立つ」
└中盤の底で常に冷静…攻守に光った鎌田大地「落ち着かせられるようにできたらと」
日本 1-0(前半1-0)イングランド
<得点者>
[日]三笘薫(23分)
<警告>
[日]渡辺剛(90分+3)、小川航基(90分+4)
├聖地ウェンブリーに三笘薫が舞った!! 最後は耐え抜いた森保J、イングランドに歴史的初勝利!!
├歴史的イングランド撃破も三笘「自信はありました」逞しさ増す日本代表
├「パスを出せてよかった」中村敬斗が好アシスト…イングランド初撃破に「正直鳥肌が立つ」
└中盤の底で常に冷静…攻守に光った鎌田大地「落ち着かせられるようにできたらと」