【KIRIN WORLD CHALLENGE】(ウェンブリー)

日本 1-0(前半1-0)イングランド

<得点者>

[日]三笘薫(23分)

<警告>

[日]渡辺剛(90分+3)、小川航基(90分+4)

聖地ウェンブリーに三笘薫が舞った!! 最後は耐え抜いた森保J、イングランドに歴史的初勝利!!

├歴史的イングランド撃破も三笘「自信はありました」逞しさ増す日本代表

├「パスを出せてよかった」中村敬斗が好アシスト…イングランド初撃破に「正直鳥肌が立つ」

└中盤の底で常に冷静…攻守に光った鎌田大地「落ち着かせられるようにできたらと」