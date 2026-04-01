中盤の底で常に冷静…攻守に光った鎌田大地「落ち着かせられるようにできたらと」
[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]
日本代表は敵地ウェンブリーでイングランド代表に勝利。MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は「自分たちが狙っていた試合展開だったと思う」と振り返った。
ボール支配率で上回られながらも、粘り強くチャンスを待った。前半23分に待望の決定機。MF三笘薫がプレスバックからボールを奪うと、近くにいた鎌田がダイレクトですかさずカウンターのスイッチを入れる。そのまま三笘がドリブルからMF中村敬斗につなげ、折り返しから先制ゴールを挙げた。
その後は決定機を作られながらも、冷静に守り切った。相手のクロス対応には鎌田の予測が光り、ピンチを切り抜けた。「難しい時間帯でも失点せずに、ゼロで終われたことはすばらしいテストマッチになった」と力を込めた。
「守備は目の前の相手に負けないことを意識していた。だけど、特にボールを持ったときに少しでも自分たちがボールをキープできるように、落ち着かせられるようにできたらいいなと思っていた」。中盤の底で後半35分の交代まで常に冷静。聖地での白星に大きく貢献した。
W杯前最後の活動を終えた。鎌田は「いま怪我人が出ているので、怪我をしないように全員がいいコンディションでW杯に臨めるというのが一番」とここから先を見据える。「劇的に今から何かを変えることはできないと思うので、しっかり自チームでいいパフォーマンスをして、いいコンディションでW杯を迎えることが一番かなと思う」と展望した。
日本代表は敵地ウェンブリーでイングランド代表に勝利。MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は「自分たちが狙っていた試合展開だったと思う」と振り返った。
ボール支配率で上回られながらも、粘り強くチャンスを待った。前半23分に待望の決定機。MF三笘薫がプレスバックからボールを奪うと、近くにいた鎌田がダイレクトですかさずカウンターのスイッチを入れる。そのまま三笘がドリブルからMF中村敬斗につなげ、折り返しから先制ゴールを挙げた。
「守備は目の前の相手に負けないことを意識していた。だけど、特にボールを持ったときに少しでも自分たちがボールをキープできるように、落ち着かせられるようにできたらいいなと思っていた」。中盤の底で後半35分の交代まで常に冷静。聖地での白星に大きく貢献した。
W杯前最後の活動を終えた。鎌田は「いま怪我人が出ているので、怪我をしないように全員がいいコンディションでW杯に臨めるというのが一番」とここから先を見据える。「劇的に今から何かを変えることはできないと思うので、しっかり自チームでいいパフォーマンスをして、いいコンディションでW杯を迎えることが一番かなと思う」と展望した。