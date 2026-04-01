イングランド撃破で5連勝&4戦連続完封勝利の森保J、堂安律「非常にいいプロセスができている」
[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]
日本代表MF堂安律(フランクフルト)は右ウイングバックで攻守にハードワークし、聖地ウェンブリーでの歴史的な対イングランド戦初勝利に貢献した。
「守備的な時間が多かったので自分の特長が出たかというとクエスチョンだけど、限られた時間の中で攻撃では違いを作れたかなと思うし、さらに磨きをかけていきたい」。イギリス遠征でチームキャプテンを務めた背番号10は、献身的な守備から少ないチャンスの中で決定的なシュートも放つなど奮闘した。
「守備の時間が多い試合展開になったけど、W杯を想定すると、こういう時間帯もあると思うし、開き直って、メンバーが入れ替わった中だったけど、全員が責任感を持ってやれたと思う」。1-0で耐える時間が続く中、試合終盤はイングランドも長身選手を相次ぎ投入し、セットプレーを中心に圧力を強めてきたが、チーム全体が集中力を切らさず、体を張って耐え抜いた。
W杯前最後の代表活動となった今遠征はスコットランド、イングランドに対し、2試合連続で1-0の完封勝利をおさめ、敵地で2連勝。昨年10月14日のブラジル戦(○3-2)から国際Aマッチ5連勝となり、直近4試合はいずれも無失点での4連勝だ。
「非常にいいプロセスがチームとしても個人としてもできている。ラスト1か月半、チームで個人としてコンディションを上げてW杯に備えたい」。大きな自信を胸に自身2度目の大舞台へ突き進む。
日本代表MF堂安律(フランクフルト)は右ウイングバックで攻守にハードワークし、聖地ウェンブリーでの歴史的な対イングランド戦初勝利に貢献した。
「守備的な時間が多かったので自分の特長が出たかというとクエスチョンだけど、限られた時間の中で攻撃では違いを作れたかなと思うし、さらに磨きをかけていきたい」。イギリス遠征でチームキャプテンを務めた背番号10は、献身的な守備から少ないチャンスの中で決定的なシュートも放つなど奮闘した。
W杯前最後の代表活動となった今遠征はスコットランド、イングランドに対し、2試合連続で1-0の完封勝利をおさめ、敵地で2連勝。昨年10月14日のブラジル戦(○3-2)から国際Aマッチ5連勝となり、直近4試合はいずれも無失点での4連勝だ。
「非常にいいプロセスがチームとしても個人としてもできている。ラスト1か月半、チームで個人としてコンディションを上げてW杯に備えたい」。大きな自信を胸に自身2度目の大舞台へ突き進む。