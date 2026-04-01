日本がイングランドに初勝利…W杯優勝国から5度白星の森保監督「どんなチームにも勝っていける自信になった」
[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]
日本代表がイングランド代表に初白星を飾った。これで森保一監督はドイツ、スペイン、ブラジル、ウルグアイに続き、W杯優勝国から5度目の勝利。指揮官は「われわれがどんなチームにも勝っていけるという自信にはなった」と力を込めた。
FIFAランク18位の日本に対し、イングランドは4位。過去の対戦成績は0勝1分2敗と未勝利のなかで初勝利を手にした。前半23分にMF三笘薫が先制ゴール。その後も勢いを保ち続けた。
森保監督は「イングランドは強いチームで、苦しい展開も多かった」と試合を振り返りながら「だけど、選手たちは粘り強く勝っていくということ、理想じゃなくても、みんなで辛抱強く勝っていこうということを実践してくれた」と選手たちをねぎらった。
W杯前最後の海外遠征が終了。指揮官は「自信を持って、でもこのままではだめだと思うので。さらにステップアップできるように、勇気を持ってまたチャレンジしていきたい」とさらなる研鑽を誓った。
日本代表がイングランド代表に初白星を飾った。これで森保一監督はドイツ、スペイン、ブラジル、ウルグアイに続き、W杯優勝国から5度目の勝利。指揮官は「われわれがどんなチームにも勝っていけるという自信にはなった」と力を込めた。
FIFAランク18位の日本に対し、イングランドは4位。過去の対戦成績は0勝1分2敗と未勝利のなかで初勝利を手にした。前半23分にMF三笘薫が先制ゴール。その後も勢いを保ち続けた。
W杯前最後の海外遠征が終了。指揮官は「自信を持って、でもこのままではだめだと思うので。さらにステップアップできるように、勇気を持ってまたチャレンジしていきたい」とさらなる研鑽を誓った。
パーフェクトカウンター#三笘薫 と #中村敬斗 の2人で完結— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) March 31, 2026
一度広げたボールを中村敬斗が
完璧なグラウンダークロスで通し
三笘薫がゲットゴール‼️‼️
これ以上ない最高のカウンター完結‼️
アウェイ日本が前に‼️
⚽️ 国際親善試合
⚔️ 日本 v イングランド
https://t.co/P0P89bVAR2 pic.twitter.com/afzszAEbaf