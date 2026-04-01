[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]

　日本代表がイングランド代表に初白星を飾った。これで森保一監督はドイツ、スペイン、ブラジル、ウルグアイに続き、W杯優勝国から5度目の勝利。指揮官は「われわれがどんなチームにも勝っていけるという自信にはなった」と力を込めた。

　FIFAランク18位の日本に対し、イングランドは4位。過去の対戦成績は0勝1分2敗と未勝利のなかで初勝利を手にした。前半23分にMF三笘薫が先制ゴール。その後も勢いを保ち続けた。

　森保監督は「イングランドは強いチームで、苦しい展開も多かった」と試合を振り返りながら「だけど、選手たちは粘り強く勝っていくということ、理想じゃなくても、みんなで辛抱強く勝っていこうということを実践してくれた」と選手たちをねぎらった。

　W杯前最後の海外遠征が終了。指揮官は「自信を持って、でもこのままではだめだと思うので。さらにステップアップできるように、勇気を持ってまたチャレンジしていきたい」とさらなる研鑽を誓った。