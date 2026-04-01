◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 9-0 ロッテ(31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの細野晴希投手が史上91人目のノーヒットノーランを達成。プロ野球史上に残る快投でチームに今季初勝利をもたらしました。

初回の立ち上がりは四球を与えたものの、2回以降は奪三振ショーを披露。9回2アウトからはファーストゴロを清宮幸太郎選手がエラーしますが、それでも動じずに藤原恭大選手をこの日12個目となる三振に。9回128球、12奪三振、2与四死球、無失点でホーム開幕戦を最高の形で飾りました。

お立ち台に上がった細野投手は「ちょっとずつすごいことをしたんだなと実感が湧いてきている」とコメント。ノーヒットノーランを達成したボールを掲げるとファンから歓声が沸き起こりました。

自身初完投&初完封であり、チームでは7人目のノーヒットノーラン達成。今季に向けては「次もノーヒットノーランは難しいので、最低限1つでもゼロを並べられるようなピッチングを続けて行けたらと思います」と冷静に語りました。

チームは開幕から昨季王者ソフトバンクに3連敗を喫したなか、今シーズン初登板でいきなりの快挙。細野投手にとってもチームにとっても、これ以上ない鮮烈なホームでのシーズン幕開けとなりました。