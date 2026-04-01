フィギュアスケート世界選手権を終え、3月31日に帰国した中井亜美選手が現役引退した坂本花織選手の存在を語りました。

今季シニアデビューをはたし、トリプルアクセルを武器にミラノ・コルティナ五輪では銅メダルを獲得した中井選手。

「長いシーズンを過ごした。今シーズンは今までの自分自身を大きく変えるシーズンになった、それをうまく走り抜けたのはよかった。オリンピックでメダルをとれるという一つの夢を叶えて本当にいいシーズンになりました」と振り返ります。

さらに3月29日に行われたISUフィギュアスケートアワード2026で最優秀新人賞を受賞したことについて「新人賞を受賞させていただけて、想像してなくてびっくりしてたんですけど、今シーズンたくさんのよい結果を残してきたのでそれが表彰されて頑張ってきて良かったと思いました」と語りました。

世界選手権を行ったプラハの地で日本選手による坂本選手の“現役生活お疲れパーティー”が行われたことについて「ペアの“ゆなすみ”選手だったり(吉田)唄菜ちゃんと一緒にサプライズパーティーしようって言っていて、自分はエキシビションがなかったので、唄菜ちゃんと一緒に買い物行って、プレゼント準備したり風船膨らませたりして、みんなでお祝いしました」とみんなで発案したことを明かします。

坂本選手の存在は「今シーズンから一緒に試合に出場させていただいて、いつも支えてくれる存在ですし、自分自身が困ったらすぐ助けてくれる存在なので今シーズンは花織ちゃんのおかげでシーズンを過ごしたので本当に感謝したい。自分が落ち込んでるときはすぐにハグして『頑張ったよ』って声をかけてくれたので自分自身もすごくうれしかったですし、来シーズンに向けてまた頑張ろうという気持ちになれたので自分自身もそういう存在になれたらいいな」と憧れの存在である坂本選手に感謝しました。