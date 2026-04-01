元NMB48グラビア美女、ショートヘアでの初グラビア撮影に反響「かわいい」
NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が、3月30日にInstagramを更新し、ショートカットにして初めてというグラビア撮影に臨む姿を公開し、反響が集まっている。
【写真】ショートヘアでの初グラビアに臨む本郷柚巴
昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースし、それと前後して、長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷。この日は、今週発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）に表紙で掲載されたことを告知し、「ショートにして初めてのグラビア」「グアムで撮影してきたよ〜！！みんなぜひゲットしてね」とアピールしている。
写真ではグアムというロケーションらしい自然あふれる中でビキニ姿や、黒いワンピースドレス姿などを披露している。コメント欄には、ショートでグラビア撮影に臨む本郷に対して、「可愛すぎる」「ショートも似合ってるね」「プレイボーイ買いました。家帰って見るのが楽しみです」といった称賛の声が飛び交っている。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍。12月10日には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売された。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）
【写真】ショートヘアでの初グラビアに臨む本郷柚巴
昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースし、それと前後して、長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷。この日は、今週発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）に表紙で掲載されたことを告知し、「ショートにして初めてのグラビア」「グアムで撮影してきたよ〜！！みんなぜひゲットしてね」とアピールしている。
■本郷柚巴（ほんごう ゆずは）
2003年1月12日生まれ。大阪府出身。2015年から2023年までNMB48メンバーとして活動。グループ卒業後は、タレントとして活躍。12月10日には3rd写真集『いつのまに、』（講談社）が発売された。
引用：「本郷柚巴」Instagram（@h.yuzuha_0112）