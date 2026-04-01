1度も勝ったことのない競争馬を1着にしたい。愛知のママさん調教師に密着しました。

宮下瞳さん、48歳。

2人の男の子を育てるお母さん。

しかし、もう一つの顔が――

競走馬を育てる新人の調教師です。

この春、最初の試練が――

「春までには勝っていただけると…」(馬主）

「がんばります」(調教師 宮下瞳さん)

託されたのは、これまで1度も勝ったことがない馬の初勝利！

「シャドーロールを試してみます。集中力が増す」(宮下さん)

勝利のための作戦。果たしてその結果は――。

“新人調教師”の日課

「おはようございます。早いですね、きょうは午前0時からやっています。慣れました」(宮下さん)

宮下さんは、2025年12月厩舎を立ち上げた“新人調教師”です。。

以前は、名古屋競馬で国内唯一のママさん騎手として活躍。

女性騎手最多の1382勝をあげました。

現在は、夫・信行さんと一緒に10頭の競走馬を育てています。

仕事はまず、深夜の馬小屋の掃除から――。

「面白いですけどね。その子その子に個性があって、馬小屋でも。すごくきれいに使う子もいれば、本当にぐちゃぐちゃにしちゃう子もいて」(宮下さん)

馬小屋をきれいにしたら、競走馬を走らせてトレーニング。

馬のコンディションや走るときの癖などを知るための大切な日課です。

夕食は家族そろって

日が昇った後も掃除やエサの買い出しに追われます。

午後5時過ぎ。自宅に帰ると夕食の準備です。

「調教師になってからは夕方のエサが終わってから、作る時間があったら(家族の夕飯を)作るようにしています」(宮下さん)

小学5年生の健心くんと中学2年生の優心くんが帰宅。

夕食は家族そろっていただきます。

育ち盛りの子どもたちのため、肉や野菜など食事のバランスも考えているそう。

Q.お母さんのご飯はおいしい？

「全部うまいですよ。あんかけパスタが一番好き」(優心くん)

仕事と家事の両立の他に心配事が…

仕事と家事の両立を頑張る宮下さん。しかし、1つ心配が――。

3歳の牝馬。クロムハーツガールの事です。

「JRAでデビューして、成績が出なくてオークションにかけられた。2・3回走ってダメだから諦めてっていうオーナーさんも多いかもしれない」(宮下さん)

ここに来るまでのレースの成績は、12着と14着。

JRAでは今後の成績が期待できないと、新たにクロムハーツガールの馬主になった広瀬さんが名古屋競馬に連れてきました。

この日のレース。

スタート直後に先頭集団に入ることができず、どんどん距離をはなされてしまい、結果は8着。

この結果に広瀬さんから――。

「春までには勝っていただけると」(クロムハーツガールの馬主 広瀬将嗣さん)

「頑張ります」(宮下さん)

勝つために“身体づくり”

強い馬の特徴は、「肩やお尻にしっかりと筋肉がついていること」や「精神的に落ち着いていていること」。

3歳の牝馬としては、小柄なクロムハーツガール。

勝つために、まず考えたのが“身体づくり”です。

「まずは主食の牧草を2杯。これが一番走るために必要なものですね、燕麦です。燕麦の量を他の子より増やしてあげて、できるだけパワーを筋肉をつけるようにしてあげる」(宮下さん)

他にもカルシウムや塩など13種類。

そして、馬と言えばやっぱりこれ！ニンジンです。

「クロムハーツガールには、いっぱい食べてほしいので」(宮下さん)

作戦2つ目は“砂の克服”

また、レースでの走りが気になっていた宮下さん。

「初めて砂もかかったので、頭をあげていてレースに集中していなかった」(宮下さん)

名古屋競馬の砂の馬場に苦戦。

レースに集中していない様子です。

勝つための作戦2つ目は“砂の克服”です。

「パッシュファイヤーといいます。砂を嫌がる子だったりにつけたりします。」

砂対策のゴーグルを装着。

そしてトレーニングに向かいますが、クロムハーツガールに乗ったのは、夫・信行さん。

「わたしは乗らないです。ちょっとやんちゃなんですよ」(宮下さん)

「こわいから」(信行さん)

一見おとなしそうに見えますが――。

「スイッチがはいると、テンションが『うぉ～』って上がります。左右に踊り出して、熊癖っていうけど」(宮下さん)

熊癖行動は、イライラしている時などに見られるものだそう。

多くの馬が体を休ませる時間も、クロムハーツガールは落ち着きません。

「精神的にイライラしていると、体力を消耗してしまう。部屋の中ではゆったりのんびりしてほしい」(宮下さん)

調教師として頑張る理由

宮下さんが強い馬を育てようと、調教師として頑張るのには理由があります。

「長男の優心がジョッキーになりたい。正直びっくりしましたけど、嬉しいです」(宮下さん)

息子・優心くんが騎手を志しているのです。

「馬が好きなのもあるけど、親の姿を見てかっこいいなって思って、なりたいと思いました」(優心くん)

来年の中学卒業後には、騎手の専門学校の入学を目指しています。

試験に向け練習を重ねる優心くんは、3月に14歳の誕生日を迎えました。

「おめでと～」(宮下さん)

「競馬学校に入学できるように頑張ります」(優心くん)

息子のために選んだ調教師の道。

「息子に強い馬を作って乗ってもらえるように、頑張ろうと思います」(宮下さん)

クロムハーツガールの様子は

3月再び、厩舎を訪ねてみました。クロムハーツガールの様子は?

「最近いびきをかいて寝られる時間がちょっとある。最初はそれがなかったので、ちょっとオフの時間も、できるようになってきたので。いいんじゃないかなって」(宮下さん)

そして――

「今回はシャドーロールを試してみます、集中力が増す。リップチェーンって言って暴れるのを抑制する。痛いけど、暴れてケガするといけないので」(宮下さん)

クロムハーツガールに乗るのは?

「きょう乗ってみます。初めて乗ります。ちょっとドキドキしてます」(宮下さん)

乗った感想は――。

「ふにゃふにゃしているのかと思ったけど、意外と乗ったらしっかりしていた。砂の被らないところを走らせてあげられたら、もうちょっと結果は出るんじゃないかと感触があった」(宮下さん)

3月のレースで勝利をつかむことができるか

そして臨んだ3月のレース。勝利をつかむことができるのでしょうか?

スタート直後から前に飛び出し、先頭集団へ。

顔にふりかかる砂をものともせず、食らいつきます。

第4コーナーあたりか追い込みをかけます。

結果は2着。

「すごい頑張りましたね。砂がかかっても、へっちゃらでついていっていて、あともうちょっとなんですけど、本当によく頑張りましたね」(宮下さん)

Q.目指すところは?

「1着ですね。勝って写真を撮りたいですね、一緒に」(宮下さん)