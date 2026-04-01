大阪桐蔭が春夏通算10度目V

第98回選抜高校野球（甲子園）の決勝が3月31日に行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を7-3で下し、5度目の優勝を飾った。春夏通算10度目の甲子園V。先制打を放った大阪桐蔭の背番号17に「目元辺りが親父に似てるな」と注目が集まった。

大阪桐蔭が2回1死二塁とし、打席には「8番・三塁」で先発出場した中村勇斗（2年）。右前に運び、大一番で貴重な先制点をもたらした。

中村の父は西武の大砲・中村剛也で、アルプスから響く応援歌も、父のもの。父と似ている部分も多く、試合配信するDAZNが先制打のシーンを「気迫で打ち抜いた 鳴り響く父の応援歌 大阪桐蔭・中村勇斗が先制タイムリー」とし、野球専門のXに投稿すると、ファンの視線を奪った。

Xには「ちょっと打ち方似てるのもたまらん。泣きそう」「おかわりJr.は動き全般が柔らかいとこがとーちゃんによく似てるなあ」「目元辺りが親父に似てるな」「面影あるなおかわりJｒ」「おかわり君jrサードだし右打ちやしフォームも似てるのいいな」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）