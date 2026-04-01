サッカー国際親善試合

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星に、英メディア上でも脱帽の声が漏れた。

日本は前半、イングランドに押し込まれる場面もあった中で同23分、カウンターを発動。左サイドの中村敬斗がゴール前へグラウンダーのクロスを送ると、これを三笘が右足で押し込んで先制した。会場の大半を埋めたホームファンを黙らせた。

後半も序盤から勢いを見せ、右サイドの堂安律、伊東純也を起点にチャンスを作り、イングランドゴールに迫った。反撃に出たいイングランドは終盤、攻撃に圧力をかけて日本ゴールを攻めたてたが、GK鈴木彩艶を中心に1点を守り切った。

イングランドとは過去通算1分2敗。8万人近い観客で埋まった大アウェーの中、4度目の対戦で史上初勝利を飾った。イングランドは一部主力を欠いていたが、FIFAランキング18位の日本は攻守が連動した組織的な戦いを効果的に機能させ、大金星を飾った。

日本の大金星に英メディア記者も脱帽の声を上げた。英紙「ザ・サン」ではロイド・キャンフィールド記者の寸評を、試合速報の中で更新。「もし日本はこれまでW杯のダークホースではなかったとしても、今やダークホースと言えるだろう」「彼らは真に競争力のある選手層を持ち合わせている」と喝采を送った。

1トップを務めた上田綺世については「非常に危険なストライカー」と評し、三笘や堂安を引き合いに「創造性豊かなウインガーを擁する攻撃陣は恐るべき存在だ」と指摘。守護神の鈴木や伊藤洋輝を中心とした守備に関しても熱い視線を送り「イングランド相手に守備陣も苦戦していない」と褒め称えていた。

日本は同28日のスコットランド戦（1-0）に続き、今回の英国遠征で2連勝。6月開幕の北中米ワールドカップ（W杯）まで2か月半、大きな収穫を手にした。



（THE ANSWER編集部）