◆センバツ最終日 ▽決勝 智弁学園３−７大阪桐蔭（３１日・甲子園）

大阪桐蔭が智弁学園（奈良）を７―３で下し、４年ぶり５度目の優勝を果たした。春の優勝５回は東邦（愛知）に並ぶ歴代最多記録で、同２位タイとなる春夏通算１０度目の日本一。決勝戦は１０戦全勝となった。背番号１０の１９２センチ左腕・川本晴大（２年）が毎回の１５奪三振で３失点完投。決勝９イニングでの１５奪三振は１０１年ぶりの快挙で、左腕では大会初の４勝をマークした。ナインから胴上げされた西谷浩一監督（５６）は今春の卒業生にも捧げる栄冠に感無量の表情を見せた。

甲子園春夏通算７５勝目を挙げた大阪桐蔭・西谷監督には、２年分の思いがあった。「いいチームだけど、勝たせてあげられなかった。負けたことで、子どもたちの頑張りが否定されるのは残念だった」。昨年は６年ぶりに春夏ともに甲子園出場を逃した。大会直前まで打撃投手を務めたのが今春卒業の選手。後輩たちのために、力を尽くそうとする姿も見ていた。

ナインには「春夏１０度目の日本一を目指そう」と訴えてきた。「少し甲子園が遠ざかった感じがしたので…」。指揮官の言葉に発奮し、黒川虎雅主将（３年）を中心に一丸となった。入学直後から主将になる器だと認めていたが、意図を持って距離を置いた一人だ。「責任感の強い子なので。あえてというか、他の選手をしっかりさせたかった」。性格に合わせた指導で、個々のレベルも上げた。

この日の決勝で黒川主将は７回２死二、三塁から勝利を決定づける２点打。「キャプテンが全部、話してくれる」。大トリで大会に登場したのは４度目で、優勝は３回。全幅の信頼を寄せる大黒柱の活躍が、何よりうれしそうだった。