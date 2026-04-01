「イングランドのワールドカップに向けたウォーミングアップは敗北で終わる」

日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムでイングランド代表と対戦し、1−0で勝利した。

英衛星放送「BBC」は「イングランドは初めてアジアのチームに敗れる」と公式Xで伝えた。

「サッカーの母国」として知られるイングランドだが、日本との対戦成績は過去3試合で2勝1分けとなっていた。通算4試合目となったゲームでは、前半23分にMF三笘薫にゴールを許すと、反撃も実らずに0−1の敗戦を喫した。

「BBC」は公式「X」で「イングランドのワールドカップに向けたウォーミングアップは敗北で終わる」と試合を伝え「三笘薫のゴールによって日本が1−0で勝利し、イングランドが史上初めてアジアのチームに敗れた」と、歴史的な敗北であることを伝えた。

SNSでは「イングランドにとっては厳しい結果だったが、日本に敬意を表す。非常に規律正しく、冷静なパフォーマンスだった」「イングランドにとって恥ずかしい話だ」「トゥヘル監督はメンバーから外すべき選手が明確になって、選考が楽になった」「リハーサルだけど、本番が怖くなった」と、イングランドのファンの声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）